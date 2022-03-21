Новые схемы для наживы. Мошенники начали играть на эмоциях россиян на фоне санкций

Мошенники используют специальную военную операцию на Украине и санкции против России, чтобы обманывать людей. Они запугивают потенциальных жертв якобы уходом из страны платежных систем, предлагают открыть счет в иностранном банке и пытаются создать искусственный ажиотаж вокруг лекарств в аптеках. Специалисты в области информационной безопасности советуют не вести разговоры с телефонными аферистами и самим перезванивать в учреждения.

Телефонные мошенники активизировались на фоне специальной военной операции России на Украине и антироссийских санкций. Они стали прибегать к новым способам обмана для того, чтобы украсть деньги у своих жертв, написал сайт Lenta.ru.

МВД предупредило, что телефонные аферисты пугают людей отключением российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы. Мошенники также рассказывают потенциальным жертвам о якобы предстоящем полном запрете на снятие наличных и глобальной блокировке банковских операций.

В конце февраля и начале марта телефонные мошенники стали реже звонить россиянам. Специалисты по противодействию мошенничеству связывали это с проведением специальной военной операции России на Украине.

Схемы мошенничества

Мошенники стали прибегать к преступной схеме, которую они использовали во время кризисов. Они предлагают людям перевести деньги на так называемый безопасный счет. На деле же он принадлежит злоумышленникам. Аферисты также обещают якобы помочь с переводом денег из-за границы и за рубеж.

Другая схема — сбор денег на гуманитарные нужды. Аферисты могут заявлять, что переводят некую небольшую сумму за репост новости. При этом у фейковой благотворительной организации открыт и прием денег. Таким образом мошенники получают и деньги, и бесплатную рекламу от доверчивых людей.

После введения первых антироссийских санкций телефонные мошенники начали названивать клиентам банков, которые попали под ограничения, и предлагать им оформить новую карту в иностранном банке. Аферисты также убеждали людей скачать якобы резервные банковские приложения, которые не будут блокироваться. Однако эти приложения содержали в себе передачу информацию третьим лицам. То есть злоумышленники могли завладеть данными карт пользователей, написал RT.

Аферисты пытаются нажиться также на тех, кто купил авиабилеты и потерял деньги после прекращения авиасообщения с рядом стран. От имени авиакомпаний они могут предлагать компенсации за отмененные рейсы в обмен на данные банковской карты.

Злоумышленники также стараются вызвать панические настроения у россиян и создать искусственный ажиотаж на рынке лекарств. От имени Минздрава аферисты обзванивают россиян и предупреждают их о якобы грядущем дефиците лекарств. Как правило, они призывают закупиться медикаментами или заказать их впрок. Настоящее ведомство предупредило, что ситуация с поставками лекарств стабильна и посоветовало не верить звонкам злоумышленников.

Вычислить мошенника

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов посоветовал сразу класть трубку, как только на телефон поступил звонок от якобы сотрудника банка. Власов отметил, что обычно клиент связывается с банком, а не наоборот.

Например, вы переводите сумму. Приложение банка пишет, что для подтверждения транзакции надо позвонить в банк. Обратите внимание на то, что никто из банка вам не звонит, именно от вас требуют звонок Александр Власов.

Президент «Консорциум Инфорус» Андрей Масалович напомнил, что поддаваться на манипуляции мошенников не стоит, особенно когда злоумышленники заявляют, что Россию отключат от международных финансовых систем.

«В мире восемь платежных систем, и они принадлежат разным силам, которые между собой не дружат. От всех Россию не отключат», — заметил специалист.

По словам Масаловича, сейчас мошенников можно вычислить, однако это большой объем работы для правоохранительных органов. Чтобы такие дела расследовались, нужно доказать наличие ущерба.

«Если речь идет о небольших суммах, то несколько человек должны подать иск, и тогда возможно разбирательство», — заключил Масалович.