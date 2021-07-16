Продукты в магазинах ставят все новые рекорды. Нужно дотерпеть до урожая

В России стремительно дорожают продукты. Увеличились цены на капусту и морковь, а стоимость бананов достигла максимума. Специалисты объяснили, что рост цен на отечественные овощи связан с сезонностью, а бананы обычно дорожают вслед за всеми продуктами.

В России цены на бананы достигли максимума за пять лет. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла в полтора раза.

По данным исследовательской компании IndeBox, спрос на бананы на фоне сбоев в цепочках поставок из-за пандемии вызвал подъем цен. В первом квартале прошлого года бананы подорожали в России в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2020-го.

В России в июле повысились цены и на другие продукты. По данным Росстата, капуста подорожала на 4,2%, а морковь — на 1,9%. В список продуктов с новым ценником попали и яблоки. Увеличилась цена у мясных консервов для детского питания, жирного творога и свинины, сообщил «Прайм».

Почему растут цены

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС и доктор экономических наук Наталья Шагайда рассказала «360», что высокие цены на морковь, капусту и другие овощи объясняются тем, что это ранние продукты.

Прошлогодние картофель, морковь вряд ли можно сохранить до сегодня. Зимой они были дешевыми Наталья Шагайда.

Шагайда рассказала, что причины роста цен лежат за пределами сельского хозяйства. К таким факторам относятся импортные семена на овощные культуры, запчасти на оборудование и затраты на перевозку.

Бывший депутат Госдумы РФ и председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов придерживается иного мнения. Он объяснил, что высокие цены на продукты говорят о проблемах в экономике и даже засуха не должна быть причиной роста цен. В пример он привел Израиль, который выращивает в пустыне Негев овощи.

Ведение сельского хозяйства можно сравнить с космической отраслью. По его мнению, эта сфера опирается на научные достижения и технологии. Другой важный фактор — это логистика.

«Сельское хозяйство привязано к региону. Сейчас транспортные потоки достаточно легко перемещают группы товаров. Иногда бывает гораздо выгоднее вырастить урожай в Азербайджане, чем вложить деньги и построить тепличный комплекс в Архангельской области», — добавил Туманов.

Дорогие бананы

Высокую цену на бананы объясняют несколькими причинами. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов напомнил, что Россия закупает до 90% плодов в Эквадоре. Но из-за извержения вулкана в сентябре прошлого года и марте этого, пандемии и протестов сбор фруктов замедлился.

Другая возможная причина — грибок тропикал рейс-4, который поражает бананы сорта кавендиш. Именно их закупает Россия.

Еще одним фактором, влияющим на стоимость бананов, является курс рубля. Такого же мнения придерживается Наталья Шагайда. Она также сказала, что на цену могло повлиять количество поставщиков.

«Банан — самый дешевый плод. Он может дорожать вслед за всеми, так как продавцы могут перераспределять наценку», — отметила экономист.

Продавец, по ее словам, может делать ее минимальной на те продукты, которые попадают в социально значимые, но увеличивать там, где цена низкая и не является предметом мониторинга.

Про дешевизну привозных бананов, а также низкую стоимость фруктов по сравнению с отечественной морковью рассказал и Сергей Туманов. Она объясняется тем, что концерны, которые выращивают фрукты, хорошо наладили производство и логистику.

«Чем лучше будет работать Министерство сельского хозяйства, чем лучше будет работать правительство в области земельных отношений, тем дешевле будет морковь», — отметил Туманов.

Что вырастет и упадет в цене

Повышение или понижение цены на бананы может складываться из нескольких факторов, на которые стоит обратить внимание россиянам. Наталья Шагайда выделила подорожание бензина, газа, рост платежей, по которым платят те, кто везет продукцию, и торговые ограничения.

«Если факторы производства не будут дорожать, не будет торговых ограничений, то нет оснований ждать роста цен», — отметила Шагайда.

Но россиян ждут не только высокие цены на еду — некоторые продукты, наоборот, подешевеют. Сергей Туманов спрогнозировал, что цена на те товары, которые начинают массово созревать, скоро будет падать.

«Сейчас пойдут астраханские помидоры и будут дешеветь. Много товара, товар дешевеет. Пойдут арбузы и тоже будут дешеветь. Тут ничего нельзя придумать иного, кроме как вырастить много хорошего качественного товара», — добавил экс-депутат.