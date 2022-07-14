Новые проблемы с «ПИК-Комфорт». УК месяцами не присылает квитанции ЖКУ и копит долги москвичей

У группы компаний «ПИК» серьезные проблемы. Мало того, что бумаги компании просели, а долги перед поставщиками растут, еще и система обработки платежей у дочерней компании «ПИК-Комфорт» дала сбой при переходе на новое ПО. Жильцы по несколько месяцев не получают квитанции ЖКУ, а некоторым стали приходить платежки с непонятными суммами и показателями не по счетчикам.

Жители домов группы компаний «ПИК» массово жалуются на отсутствие квитанций на оплату ЖКУ. Платежки не приходят ни в почтовый ящик, ни в приложение «ПИК-Комфорт» уже несколько месяцев. Люди переживают, что за неуплату им могут начислять пени, а когда квитанции все же появятся, суммы за несколько месяцев будут огромными.

Проблемы у «ПИК-Комфорт» возникли при переходе на собственное программное обеспечение, пояснили «360» в пресс-службе управляющей компании. Раньше УК пользовалась в том числе и западные программы, а в условиях санкций вынуждена была отказаться от них.

«Смена ПО проводится в рамках долгосрочной стратегии повышения экономической эффективности компании и снижения зависимости от внешних поставщиков ПО», — рассказали в пресс-службе.

Проблемы «Грин Парка»

Жительница ЖК «Грин Парк» Елена рассказала «360», что квитанции не приходили с мая. До этого, по ее словам, все было в порядке за исключением некоторых нюансов, все документы приходили как в почтовые ящики, так и в мобильное приложение «ПИК-Комфорт», где можно было также сдавать показания счетчиков.

В июле же, по словам Елены, квитанция все же пришла, но к ней возникли вопросы. В документе якобы за май была задолженность за содержание жилого помещения. Никакой детализации УК не предоставила, как и не объяснила, откуда взялся долг, ведь жительница платила по всем счетам, пока квитанции исправно приходили.

«Сейчас пришла квитанция за жилищно-коммунальные и другие услуги за май этого года, и в графе „содержание жилого помещения“ почему-то стоит задолженность — они посчитали уже с задолженностью. Мне непонятно, что входит в содержание жилого помещения: не указано ни водоотведение, ни горячее водоснабжение. Везде стоят нули, а внизу сумма, которую мне нужно оплатить, плюс еще задолженность», — объяснила Елена в разговоре с «360».

Платежка с задолженностью Елены из «Грин Парка»

О своей проблеме Елена написала в чат ЖК, соседи посоветовали обратиться в управляющую компанию, но выяснилось, что для личных приемов есть только небольшие промежутки времени по вторникам и четвергам. В приложении на вопросы о том, что происходит с платежками и на просьбы уточнить, откуда взялись такие показания, по словам Елены, отвечают отписками.

«По поводу платежек был ответ, что они там проводят какие-то технические работы с программным обеспечением, но не было дедлайна, например, „не волнуйтесь, в июле или в августе вы получите все платежки помесячно со всеми вашими показателями по счетчиками, чтобы все было прозрачно, за что вы вообще платите“. В сообщении просто было сказано, что проблема с программным обеспечением», — сказала она.

Источник фото: Фотобанк Moscow-Live

Такая же ситуация, по данным «360», сложилась у многих жильцов ЖК «Грин Парк». На ту же проблему с платежными документами за коммуналку рассказали «360» жители ЖК «Жулебино парк», там людям квитанции не присылают с апреля.

Официальный ответ

В пресс-службе «ПИК-Комфорт» «360» объяснили, что с подобными сложностями столкнулись порядка 9% их клиентов. Сегодня «ПИК-Комфорт» — самая большая управляющая компания в России, так что количество пострадавших от сбоев в их системе достигает примерно 20 тысяч человек. При этом пени за неуплату в УК обещали не начислять.

«Пени за просрочку оплаты в период апрель–август 2022 года собственникам квартир не начисляются и начисляться не будут, о чем жители были неоднократно оповещены в цифровых каналах УК», — заявили в пресс-службе.

Также в «ПИК-Комфорт» добавили, что переход на единый внутренний биллинг завершена на 96%, окончательно закончить работы в компании планируют в августе 2022 года.

На текущий момент переход на единый внутренний биллинг выполнен на 96%. Завершение работ по синхронизации данных запланировано на август 2022 года.

И другие проблемы

Отсутствие платежек — не единственная проблема, с которой столкнулись жители домов, которые обслуживает «ПИК-Комфорт». Житель ЖК «Бунинские луга» Алексей рассказал «360», что счет на оплату за апрель ему, как и многим другим в их комплексе, выставили только 30 мая.

«Причем без показаний по счетчикам, то есть вода и свет по нормативам, что заметно больше реального потребления. Также в счет добавили некое страхование. После звонков в диспетчерскую было сказано: „Страхование не платите, показания по счетчикам пересчитаем в следующий месяц“», — сказал он.

Однако в квитанцию за май, как рассказал Алексей, добавили оплаченную ранее сумму за апрель из предыдущего платежного документа, а показания счетчиков снова не учли. В июньской платежке и вовсе появились «непонятные полторы тысячи рублей», объяснил Алексей.

С аналогичной проблемой столкнулись жители ЖК «Полярная 25». Там в квитанциях за май и июнь отсутствовали показатели за электричество, водоотведение и холодное водоснабжение, а показатели счетчиков не учитывались при выставлении счета. Также жители ЖК «Полярная 25» рассказали «360», что управляющая компания не провела перерасчет за отопление, который обещала сделать еще весной 2022 года.