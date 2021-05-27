Новые правила выгула собак в Подмосковье. Что нужно знать?

Далеко не все владельцы собак выгуливают своих питомцев на поводке и в намордниках. В итоге животные нередко нападают на людей или своих сородичей, причиняя им вред. В Подмосковье захотели изменить ситуацию и внесли поправки в КоАП. Теперь за нарушение правил жителям грозят штрафы.

Изменения в Кодекс административных правонарушений внесли депутаты Московской областной думы. Поправки решили ввести из-за участившихся случаев нападения домашних собак на людей. За последние полтора года поступило более 2,5 тысячи жалоб от пострадавших от питомцев. При этом около тысячи обращений касались травм детей.

В регионе раньше уже вводили штрафы за нарушение правил выгула собак. Максимально владельцев животных могли наказать на 1,5 тысячи рублей. Но после принятия федерального закона статью исключили.

«Чтобы устранить пробел, мы внесли изменения в КоАП и ввели штрафы», — пояснил председатель комитета Московской областной думы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Что изменилось?

Теперь владельцы животных должны будут убирать за своими питомцами в общественных местах и территориях общего пользования многоквартирных домов. Выгуливать собак можно только на специальных площадках, которые определят органы местного самоуправления.

Домашние животные должны быть в наморднике и на поводке во время прогулки во дворе, на спортивных площадках или возле образовательных учреждений и больниц. То же самое касается подъездов, лифтов и проезжих частей дорог.

Намордники можно не надевать на щенков, которым еще не исполнилось три месяца. Еще в список исключений попали декоративные собаки до 25 сантиметров в холке. Но в этих случаях поводок остается обязательным.

Владельцам запретили оставлять своих питомцев без присмотра в общественных местах. С собаками нельзя приходить на детские площадки, территории детских садов и школ.

Согласно принятым изменениям, владельцы животных не должны допускать ущерба чужого имущества и здоровья человека физическим воздействием домашних животных — это главный посыл Сергей Керселян председатель комитета Московской областной думы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.

Следить за выполнением правил и заниматься штрафами будет региональный Минсельхоз и подведомственные ему организации.

«Мы уверены. что после официального опубликования и вступления в силу закона это внесет определенные изменения в нашу жизнь в лучшую сторону», — подчеркнул Керселян.

Новые правила начнут действовать через 10 дней после официального опубликования поправок.

Какие штрафы?

Если хозяин питомца не уберет за ним, то в первый раз ему сделают предупреждение. За повторное нарушение придется отдать от 500 до 1500 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

За выгул собаки без поводка и намордника установили штраф в размере от 1000 до 2000 рублей. Сначала так же сделают замечание, но потом взыщут деньги. На такую же сумму решили наказывать тех, кто появляется с животным на детской площадке.

Если питомец повредил чужое имущество, то владельца оштрафуют на сумму от 1000 до 2000 рублей. За нападение собаки на другое животное придется отдать от 4000 до 5000 рублей. Это без учета компенсации ущерба. При нападении на человека сумма составит 5000 рублей.

«Будет безопаснее»

Внесенные изменения уже оценили кинологи и специалисты. По словам судьи-эксперта по рабочим качествам Российской кинологической федерации (РКФ) Геннадия Байкова, закон является своевременным и важным.

«Считаю его очень нужным, важным и своевременным. <…> Я думаю, что этот закон приведет к тому, что люди, содержащие собак, будут более ответственными, а общество в целом будет безопаснее. Единственное непонятно, как будут взыматься штрафы, как будут фиксироваться эти нарушения, а так я считаю, что закон очень важен», — сказал он «360».

Также Байков предложил разделять более и менее опасных собак по физическим параметрам. Сейчас в документе прописан список пород. Зоозащитница Вероника Погодина подчеркнула, что правила должны касаться не только больших питомцев.

Источник фото: pixabay.com

«Очень часто люди заводят мелкую породу, забывая, что это не игрушка, а собака. Несмотря на декоративность и маленький размер, это все равно животное. Выгул на поводке вне специально отведенных мест, это безопасность как остальных людей и других животных, так и самой собаки», — пояснила девушка.

Поддержала решение Мособлдумы и кинолог, инструктор по подготовке собак-спасателей Екатерина Рогалева.

«Я обеими руками за ответственное отношение к владению домашними животными, к их содержанию. Обеими руками за то, чтобы не создавать потенциально конфликтных ситуаций и уважать всех членов общества», — заявила она.

«Своевременный закон»

За цивилизованное собаководство выступила кинолог Ольга Сысоева. При этом она добавила, что не везде есть специальные площадки для выгула собак, а владельцы не обладают достаточными знаниями.

«Они берут собаку и понятия не имеют, что с ней делать. У нас нет никакого обязательного образования. Взял собаку, так будь добр найти деньги на ее обучение и воспитание. Поверьте, пудель может быть таким же опасным, как и доберман», — предупредила она.

По словам кинолога, в нападениях собак виноваты не животные, а сами люди. Власти и народ должны действовать сообща. Сысоева отметила, что необходимо открывать площадки и ввести обязательное обучение.

Источник фото: pixabay.com

Сейчас владельцы собак стали все меньше чувствовать свою ответственность за питомцев, заметил военный кинолог Владимир Горынин. В связи с этим принятые изменения нужны, но необходимо, чтобы они выполнялись.

«Одно дело принять закон, а другое — добиться его выполнения. <...> В принципе я считаю, что закон очень правильный и своевременный», — сказал Горынин.