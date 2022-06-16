Новые правила игры: с кем сотрудничать России?

России нужны новые ориентиры в мировой политике. В планах — более тесное сотрудничество с азиатскими и африканскими странами, странами Латинской Америки. Это вызывает ревность у западных политиков, но таковы новые правила игры. Об этом заявил председатель международного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с «360» на полях ПМЭФ.

Изоляция России — не выход

Председатель международного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что поиск России новых партнеров вызывает большое недовольство на Западе и даже ревность, так как обычно большая часть стран ведет себя сдержанно, сохраняя нейтралитет. Проблема — антироссийские санкции, которые уже многие государства успели прочувствовать на себе.

Теперь, например, Египет не может получить зерно, потому что нет кораблей. Проблема санкций в том, что они импульсивные и непродуманные. Все узлы управления находятся в США. Это дает им возможность манипулировать Андрей Быстрицкий.

Собеседник отметил, что взаимозависимость стран друг от друга очень велика, а регулирования катастрофически не хватает, так как оно оказывается только в одних руках.

«Ни одна страна совсем одна прожить не сможет. Россия важна для мирового рынка, как и он для нее. Совсем изолированных стран не может быть», — подчеркнул Быстрицкий. Он отметил, что если Западу хватит ума остановиться, то все страны будут жить в мозаичном мире временных союзов по задачам и торговым функциям.

Новый мировой порядок

Председатель международного клуба «Валдай» заявил, что глобальная задача России на сегодняшний день — сохранить уровень жизни и добиться результатов, которые мы поставили в ходе спецоперации на Украине. По его мнению, Россия должна уже сейчас начинать действия по созданию нового мирового порядка, так как дело уже вошло в решающую стадию.

Нет ничего нейтрального сейчас. Санкции против России — это часть войны. Они вводились неоднократно. Мы, если хотите, живем в состоянии мировой гражданской войны Андрей Быстрицкий.

Быстрицкий отметил, что, несмотря на не самую высокую эффективность международных институтов, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) пытается решать сложные вопросы, связанные с продуктовым кризисом.

«ФАО пытается это разрешить. В том числе спекуляции о том, что Россия этот продовольственный кризис создала, ФАО развеяла. Потому объем зерна на Украине серьезно ни на что не влияет», — подчеркнул Андрей Быстрицкий.

Он добавил, что в дальнейшем Россия точно будет ориентироваться на Восток, страны Африки и Латинской Америки, так как сотрудничать нужно со всеми. Пусть идеального мира и не бывает, но к этому нужно стремиться.