Россиянам запретили топить друг друга и гулять с собаками у воды. Новые правила для пляжей

МЧС утвердило новые правила поведения на пляжах. В каждой береговой зоне отдыха теперь обязательно должна быть группа спасателей, а купальщикам придется начать смотреть на флаги — главный допуск к воде. Новые запреты начнут действовать с января 2021 года, так что изучить их стоит уже сейчас.

Без собак и волейбола

Если раньше каждый регион сам устанавливал правила поведения на своих пляжах, то теперь глава МЧС Евгений Зиничев утвердил единый закон для всей России. С 1 января 2021 года посетители пляжей не смогут приводить с собой животных (кроме собак-поводырей), а также играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах — поиграть в мяч без сетки теперь не получится.

Председатель исполкома Российского союза спасателей, заслуженный спасатель России и спасатель международного класса Сергей Щетинин объяснил «360», что запрет на нахождение животных на пляжах в первую очередь обусловлен заботой о гигиене.

«Собаки могут справлять в песок и воду свои естественные нужды, они могут являться переносчиками заболеваний, могут себя вести неадекватно. Понятно, что собаки бывают разные, но они могут реагировать на людей, которые играют, купаются, ныряют», — уверен он.

Игры в не предназначенных для этого местах могут мешать другим отдыхающим и быть для них травмоопасными. Кроме того, объяснил спасатель, если мяч попадает в воду и кто-то из игроков идет его вытаскивать, у человека может случиться термический шок: из-за резкого контакта перегретого тела с холодной водой.

«Во всех развитых странах подобные площадки соответственным образом обустроены. С точки зрения безопасности это разумно, это правильно», — добавил Щетинин.

Опасность баловства

Появились и новые правила поведения в воде: теперь купаться можно только в определенных для этого местах, так что заплыть за буйки не получится. Дело в том, что дно пляжей обязательно обследуется — за буйками может быть слишком глубоко, а на дне могут оказаться травмоопасные объекты.

Нельзя будет и нырять с не приспособленных для этого мест, равно как и играть: запрещены «действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

Такой запрет в первую очередь призван сохранить жизнь людей. Несмотря на то, что на каждом пляже находится спасатель, уследить за каждым купающимся в хаосе сложно. Ограничение на подбрасывания и ныряние нужно для того, чтобы не вводить спасателей в заблуждение.

«Из-за этого может быть несвоевременно оказана помощь тому, кто в ней действительно нуждался. Потому что если человек действительно тонет, естественно, он будет махать руками, пытаться к себе привлечь внимание. И когда 5-10 человек на протяжении всего пляжа так делают, конечно может быть „размытие“ — рассеивается внимание у спасателя», — объяснил Щетинин.

Кроме того, новые правила запрещают оставлять детей без присмотра вне зависимости от того, умеют они плавать или нет.

Также нельзя будет плавать с бревнами и досками — спасатель объяснил это тем, что такие предметы могут быть травмоопасны как для самого купальщика, так и для окружающих его людей.

Не только купальщикам

Оборудование пляжа можно будет использовать только по назначению, срывать или притапливать буйки отныне запрещено законом — за это придется ответить.

«Притапливать буйки — все равно что убирать с дороги знаки. Никто же не будет убирать знак „Проезд запрещен“ или „Поворот запрещен“, потому что это приведет к аварии. И тут так же», — уверен Щетинин.

Новые правила коснутся и администраций пляжей — их обязали следить за тем, как посетители соблюдают законы. Им также запретят использовать в качестве буйков бутылки, канистры и другие предметы, которые можно принять за плавающий мусор.

Спасатели на пляжах должны будут находиться с сертифицированным спасательным оборудованием промышленного производства. В числе прочего они должны будут вывешивать флаги, сигнализирующие о том, можно ли заходить в воду. Например, при черном или красном флаге купаться запрещено.

«Любые разумные и правильные меры в конечном итоге должны сократить количество погибших. Конечно, это может быть для кого-то не очень приятно, как и многие другие правила, но нужно понимать, что это все пишется на основании чьей-то крови или чьей-то жизни», — заключил Щетинин.

Он добавил, что следить за исполнением этих правил стоит не только спасателям и администрации, но и самим посетителям пляжа — невнимательность и равнодушие могут подвергнуть чью-то жизнь опасности.