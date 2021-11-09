Ковид может повлиять на детское здоровье и после выздоровления. Одно из самых сложных его проявлений у переболевших — мультисистемный воспалительный синдром. Может появиться сыпь, воспаление слизистых, конъюнктивит. О том, как бороться с МВС и насколько он опасен, «360» рассказала педиатр, кандидат медицинских наук Наталя Уклеина.

Специалист отметила, что в своей практике сталкивалась с детскими случаями ковида достаточно часто. Болезнь у детей, по ее словам, протекает наподобие острых респираторных заболеваний.

«Дети болеют [ковидом], но они болеют по типу как ОРЗ. Это было всегда по осени. Сейчас я стала чаще встречать [у выздоровевших детей] сочетание признаков болезни Кавасаки (проявляется в том числе лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи — прим. ред.) с токсикодермическим эффектом — сыпью», — пояснила специалист.

Уклеина отметила, что в своей практике не сталкивалась со случаями, когда у детей после ковида возникали проблемы с сердцем или с давлением.

«Миокардита и гипотонии не было ни у кого. Конъюнктивит был, да. Я расценивала как вирусное мультисистемное поражение слизистых. Это несильно нарушает самочувствие ребенка и хорошо лечится», — уточнила врач.

В прошлом году было тяжелее

Тяжелее бывает детям, у которых возникает сыпь. Поражения кожи происходят по всему телу, может подняться высокая температура. Но при таких симптомах пациентам противопоказан прием препаратов, которые сбивают жар.

«Да, мультисистемный воспалительный комплекс имеет место. Но нельзя сказать, что ситуация отличается чем-то от прошлого года. В прошлом было тяжелее — у детей были пневмонии, сейчас [их] нет. Я думаю, что это связано с тем, что ослабел вирус», — добавила Уклеина.

При устранении постковидных симптомов у детей нельзя заниматься лечением. Тем более что многие противовирусные препараты детям нельзя давать до 18 лет. Поэтому родители должны обращаться к врачу, который сможет назначить симптоматическую терапию, подчеркнула она.

Мультисистемный синдром

Мультисистемный синдром у детей, по мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, является самым грозным проявлением после ковида.

Помимо конъюнктивита и изменений на слизистых рта у детей возникают желудочно-кишечные расстройства, могут увеличиться лимфоузлы. Но самое тяжелое — сильное падение давления, отметил он в комментарии РИА «Новости».

«К счастью, он (МВС — прим. ред.) встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма», — отметил он.

Цитокиновый шторм возникает, когда иммунная система атакует клетки и ткани организма, что может привести к смерти.

«Спутник V» для маленьких

О росте заболевания ковидом среди детей в начале ноября сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В связи с этим он указал на необходимость скорейшей разработки вакцины для этой возрастной группы.

«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна [новая форма вакцины]. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины „Спутник“, которая доказала, что она безопасна и эффективна», — сказал он.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что детская вакцина против коронавируса, разработанная НМИЦ, может получить название «Спутник М». Буква «М» в названии будет означать «для маленьких».

В конце октября стало известно об успешном завершении первого этапа исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. По словам Гинцбурга, во время клинических исследований детской вакцины были выявлены незначительные побочные эффекты. У некоторых участников исследования поднялась температура до 37,2-37,3 градуса. Уже идет отбор подростков для второго этапа испытаний препарата.