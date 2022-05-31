Новые миллионники России. Что даст городам этот статус

Предварительные итоги всероссийской переписи населения 2021 года показали, что в России увеличилось количество городов, в которых постоянно проживают более миллиона человек. Статус города-миллионника приобрели Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. «360» разобрался, что это значит для городов, а также изучил реакцию самих жителей.

Новые миллионники

Появление в России еще четырех городов-миллионников показали предварительные итоги переписи 2021 года, о которых сообщал Росстат. Искомый порог в миллион жителей преодолели Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь.

Теперь в России 16 городов-миллионников, в числе которых также Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск.

Воронеж

Для Воронежа статус миллионника значит, что город живет и развивается, заявил глава региона Александр Гусев.

«Разговоры про демографическую яму пусть останутся уделом самых мрачных пессимистов», — сказал губернатор.

Жители Воронежа неоднозначно отнеслись к такому признанию. В паблике «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» больше всего лайков собрал комментарий, что статус миллионника скорее говорит о большом количестве приезжих. Другие продолжили мысль, иронично предположив, что мигрантов при подсчете населения как раз-таки не учитывали.

Другой горожанин предположил, что Воронеж стал миллионником благодаря присоединению близлежащих поселков. Еще один юзер заявил о якобы замалчивании оттока жителей из деревень, откуда все бегут и скоро никого не останется.

Краснодар

Жители Краснодара решили, что статус миллионника их город тоже получил во многом благодаря приезжим. В паблике «Типичный Краснодар» некоторые горожане признались, что не понимают, зачем к ним едет столько людей. От результатов переписи обсуждение в комментариях перешло к проблемам пробок и нехватки рабочих мест. Но нашлись и жители оптимистичнее, посчитавшие, что статус миллионника привлечет в Краснодар новых инвесторов.

Пермь

Жителям Перми одного статуса миллионника оказалось недостаточно. Многие и без переписи понимали, что население давно перевалило за миллион.

В паблике «Мой город — Пермь!» горожане вместо радости по поводу данных Росстата напомнили, что когда-то у них собирались построить наземное метро.

Красноярск

В паблике «Красноярск» в комментариях под новостью о подтвержденном статусе города-миллионника горожане признались, что прибавления людей не заметили, а вот автомобилей точно стало больше. Кто-то, опять же, написал, что Красноярск стал миллионником еще несколько лет назад.

Что дает статус

Общественный деятель, урбанист Сергей Самошин в беседе с «360» высказал мнение, что статус миллионника позволит городам чувствовать себя более децентрализованно.

«Когда ни в одном городе будет сконцентрирован весь агломерат науки, студенчества и прочее, а когда в этих городах появляются свои инструменты для развития, они становятся более независимы. Они могут даже свой бюджет получать и разрабатывать внутри себя, но к этому мы еще долго будем идти, не 10 лет», — отметил Самошин.

По словам урбаниста, у города-миллионника может появиться определенная автономность и своя промышленность.

«Возможно, нужно создать специальное министерство, которое будет заниматься развитием, консультированием городов и агломераций, способствовать развитию их экологичности, производству, рабочим местам», — добавил он.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко при этом заявил, что статус города-миллионника — это как имиджевые, так и экономические возможности. По его словам, потенциал для реализации инвестпроектов там значительно выше.

Но при этом никаких формальных преференций города-миллионники не имеют. В них реализуются такие же государственные программы, как и в обычных городах.

Откуда новые люди

Население растет в городах, в которые приезжают работать жители из области или соседних регионов. Люди переезжают в соседние города, где видят для себя перспективы развиваться, потому что там есть работа, на которой платят больше.

«У человека есть возможность, например, поехать в соседний город, а вот в Москву — ему нужно больше ресурсов. Например, нужно 150 тысяч рублей, а у него в кармане 30 — ну какая ему там Москва, один билет купить?» — объяснил урбанист.