Новые камеры встроят прямо в машины инспекторов. Но сохранить жизни сможет только инфраструктура

Российские автоинспекторы получили новых помощников: камеры нового типа. Они смогут мониторить все вокруг и распознавать автомобили даже с закрытыми номерами. Часть автомобилистов уверены, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах. Однако есть и те, кто считает, что нужно сначала привести в порядок сами дороги.

На автодорогах России собираются внедрять камеры нового типа. Устройства «АвтоУраган-МС» будут способны фиксировать почти все виды нарушений ПДД: заезд за стоп-линию, проезд по выделенной полосе, неправильный разворот или стоянку под запрещающим знаком, а также заметят неоплаченную парковку.

Кроме того, «АвтоУраган-МС» способен определять тип транспортного средства. Скоро они смогут без труда различать марки и модели автомобилей. Устройства способны проводить розыск машин, которые попадают в зону действия по подключенным базам, а также документировать нарушения с помощью фото и видео.

Новые камеры, которые будут монтировать на специальных балках на крыше автомобиля ГИБДД, смогут фиксировать дорожную ситуацию на 360 градусов вокруг машины и работать как в движении, так и в припаркованном состоянии. Перепады температур устройству не страшны: оно может работать и в −40, и в +50 градусов.

Бумажка на номере больше не сработает

Автоюрист и автоэксперт рассказал «360», что в новых камерах использован доработанный алгоритм с искусственным интеллектом. Они смогут распознать машины, которые сняты с учета, а также вычислить автомобильный госномер, даже если он «случайно» слегка прикрыт.

«В приоритете стоит безопасность дорожного движения. Если это асоциальный водитель, который не хочет платить штрафы, оплачивать парковку, закрывает номер, то с такими правонарушителями нужно бороться. Эти бумажки на знаках — статья 12.2, часть вторая, КоАП РФ» — отметил Дмитрий Славнов.

Автоюрист добавил, что скрывать номер могут не только те, кто избегает штрафа, машина может оказаться начиненной взрывчаткой или перевозить опасные вещества. Заметив такой автомобиль, камеры передадут информацию ближайшему экипажу ГИБДД, который и остановит нарушителя.

«Не умеет ездить — пусть оплачивает штрафы. А еще лучше будет, если водителя, который набрал 20–30 штрафов в течение года, станут отправлять на переэкзаменовку. Тогда на дорогах будет лучше, проще и безопаснее», — сказал Дмитрий Славнов.

Он отметил, что главное отличие новых камер от стационарных — это их мобильность. К тому же у них нет практически никаких погрешностей, зато есть доступ к огромной базе данных. То есть подобные камеры в потоке машин смогут выявлять намного больше правонарушений, по сравнению с обычными камерами или глазом инспектора.

Важна дорожная инфраструктура

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с «360» выразил уверенность в том, что новые камеры по своему функционалу не сильно отличаются от предыдущих образцов. Их задача — просто фиксировать нарушения. То, что камеры будут монтировать на автомобили ГИБДД, объясняется необходимостью доказательной базы.

«Их поставили наверху потому, что там лучше обзор. Стационарным камерам не нужен обзор 360 градусов. Их направляют либо по ходу, либо навстречу движению. Две камеры поставил, и все. На автомобиле же камера с круговым образом уместнее, ведь нарушения могут быть сбоку от машины, фронтальной камеры тут недостаточно», — сказал Вячеслав Субботин.

При этом автомобильный эксперт отметил, что новые камеры никак не смогут повлиять на безопасность на дорогах. По его мнению, сейчас на первый план вышла дорожная инфраструктура, потому что никакой штраф или протокол не снизит количество жертв аварий или нарушений правил.

«Ты можешь ничего не нарушать, но вдруг автомобиль выскочил лоб в лоб. Нужно поступать так, как поступает весь моторизованный мир: совершенствовать дорожную инфраструктуру. Там всего пять пунктов: разделять между собой автопотоки, обустраивать обочины, делать меньше перекрестков, создавать многоуровневые дороги и сделать освещение. А еще хорошо бы пустить пешеходов поверху либо под дорогой», — предложил Вячеслав Субботин.

Редакция «360» также направляла запросы в ГИБДД Москвы и Центр организации дорожного движения правительства Москвы, но на момент публикации материала ответы так и не были получены.