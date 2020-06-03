Новые дома могут лишить мусоропроводов. Это даст сэкономить, но усложнит жизнь пожилым

Из требований к новым многоэтажкам собираются исключить обязательное наличие мусоропровода. Вопрос обсуждают в правительстве. «360» выяснял вместе с экспертами, какие плюсы и минусы несет отказ от такого сбора мусора.

О планах отказаться от мусоропроводов говорится в дорожной карте по внедрению раздельного сбора бытовых отходов. Документ утвердила вице-премьер по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. Внести изменения в строительные нормы поручено Минстрою. Доклад ведомства ждут к 1 августа.

Почему стоит заварить мусоропровод

Григорий Сысоев / РИА «Новости»

По словам исполнительного директора некоммерческой организации «ЖКХ Контроль» члена Общественной палаты Светланы Разворотневой, уже сейчас многие жители многоэтажек отказываются использовать мусоропроводы и запаивают их.

Эксперт рассказала «360», что содержание мусоропровода «проходит не совсем удовлетворительно». В результате появляются тараканы и крысы. Также мусоропроводы забиваются из-за выброшенных туда крупных вещей, создавая «массу неудобств».

«Еще одна проблема появляется в связи с программой раздельного сбора мусора, которая в том числе актуальна для Подмосковья. Многие говорят о том, что с мусоропроводом непонятно, как этот мусор сортировать», — заявила Разворотнева.

Собеседница отметила, что работа мусоропроводов вызывает нарекания даже в современных небоскребах Москва-Сити, где жильцы жалуются на запах отходов, остающихся в мусорных камерах «по неделе».

Член Общественной палаты признала, что сторонники мусоропроводов есть среди пожилых людей, однако, по ее словам, спуститься на лифте и для пожилого жильца — «посильная задача».

Как это сделать

Источник фото: РИА «Новости»

Чтобы заварить в своем доме мусоропровод, нужно провести общее собрание собственников жилья. По словам Разворотневой, решить вопрос могут 50% от общего числа собственников.

Помимо протокола собрания жильцов нужно написать заявление от их имени и передать эти документы в управляющую компанию. После заваривания мусоропровода взносы за капремонт не изменятся, а счет за ЖКУ можно будет пересмотреть. Для этого нужно провести еще одно собрание, на котором составить обращение в управляющую компанию о том, что мусоропровод больше не функционирует. УК отразит это в технической документации многоэтажки, и размер оплаты услуг могут уменьшить.

Почему не стоит заваривать мусоропровод

Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

В свою очередь председатель московского отделения Союз пенсионеров России Игорь Корнеев заявил «360», что отказ от мусоропроводов ударит по пожилым людям, особенно в спальных районах.

«Есть очень пожилые люди, им сложно ходить», — отметил Корнеев. «Если человека гонять в таком возрасте куда-то далеко [к мусорным бакам], то это будет не совсем правильно», — добавил он.

Кроме того, в разгар пандемии коронавируса, когда пожилые люди сидят по домам и «копят мусор, чтобы как можно реже выходить из квартиры», заставлять их выходить на улицу неправильно, считает эксперт.

По словам Корнеева, в свое время мусоропроводы «проектировали не зря», и если от них сейчас отказаться, у людей «возникнут проблемы».

Сами пожилые люди в Союз пенсионеров с этой проблемой пока не обращались.