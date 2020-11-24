Новые дела «пьяных» мальчиков. Две случайные семьи из Башкирии оказались связаны фантомными промилле

В Башкирии две семьи получили справки от одного и того же судмедэксперта о пьяных детях. Ситуации, в которых оказались школьники, разные. Однако уже четыре месяца семьи не могут разобраться, почему в материалах детям приписывают высокое содержание алкоголя в крови.

0,33 промилле

В июле 2020 года в селе Камеево в Башкирии девятилетний мальчик попал под колеса машины УАЗ «Почты России». Спустя четыре месяца семье сообщили, что в крови ребенка нашли 0,33 промилле алкоголя.

Мама мальчика Лариса Салиева рассказала «360», что ее сын в тот день катался на велосипеде с другом. В какой-то момент он «резко повернул на машину» и произошла авария. Теперь у ребенка есть шрамы на лице и колене. Когда семья ездит куда-то на машине или в общественном транспорте, мальчик говорит, что у него болит голова и его тошнит.

К самому водителю у Салиевой нет претензий — он отвез семью в безопасное место, после чего приехала скорая. Более того, спустя какое-то время мужчина сам приехал к пострадавшему ребенку и его семье и извинился. Помимо ран, у мальчика диагностировали перелом черепа. Сейчас он чувствует себя хорошо и ходит в школу, но только имеет освобождение от физкультуры до нового года.

Мать больше интересует, откуда у девятилетнего ребенка 0,33 промилле алкоголя. Такое содержание спирта в крови эквивалентно 300 граммам сухого вина или бутылке пива, выпитых за 15 минут до проверки на алкотестере.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Салиевой, правоохранители не завели дело сразу после ДТП. Только спустя четыре месяца после аварии женщине позвонил следователь и сказал, что ему «только дали» дело. Он добавил, что у ребенка нашли алкоголь в крови и якобы он «на ногах не стоял» после аварии.

Салиева обращалась в Минздрав и прокуратуру, но пока ответ не поступил, хотя прошло уже три недели.

Алкоголь нашли. Из-за этого написала. Если бы этого не было, забыли бы. Хотим аннулировать это, зачем на ребенка наговаривать? Лариса Салиева.

Сам мальчик сказал журналистам, что 8 июля не пил ничего, кроме чая и воды. Момент аварии он плохо помнит, но говорит, что у велосипеда тогда отлетело колесо, из-за чего он стал неуправляемым.

Источник фото: телеканал «360»

Водитель УАЗа «Почты России» — Раиль — водит уже около 40 лет, а на почте трудится уже 10 из них. По его словам, он ехал в гору, когда увидел двух детей на велосипедах, спускающихся с нее.

«Один уехал прямо, другой на меня, в машину. Я почти успел увернуться. Цепь слетела. Когда велосипед лежал, видел. Мать говорила, что у него (велосипеда — прим. ред.) цепь всегда слетала», — сказал Раиль. После аварии мужчина не почувствовал запаха алкоголя от ребенка. Сам он тоже не был пьян, так как перестал пить спиртное пять лет назад.

Заведующий поликлиникой Мишкинской ЦРБ Валерий Гареев рассказал, что в учреждении уже провели служебную проверку и не нашли нарушений в действиях персонала. По словам Гареева, в тот день кровь у ребенка брала студентка медицинского университета, которая официально трудоустроена в учреждении, поэтому «перепутать анализы она не могла».

Гареев подчеркнул, что в поликлинике только берут анализы, а потом их отправляют в Уфу, где все изучают. То есть поликлиника, по его словам, не отвечает за результаты.

Из-за случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

0,24 промилле

Житель Камеева — не единственный «пьяный» мальчик в Башкирии. Под Уфой похожая история приключилась с 13-летним подростком, который упал с турника на детской площадке. Этот момент попал на видео. На кадрах видно, что мальчик соскальзывает с перекладины и падает прямо на голову.

После падения его доставили в больницу, где взяли анализы. Выяснилось, что у 13-летнего парня тоже алкоголь в крови — 0,24 промилле, о чем сказал «360» его отец Рустам. Он связался с Ларисой Салиевой из-за схожести историй, после чего выяснилось, что у двух разных семей был один и тот же эксперт, который проверял анализы.

«У нас рядом с Уфой на детской площадке оборудованной ребенок играл с детьми. Сорвался с турника и прямо головой упал на землю, потерял сознание. В этом положении я его привез в больницу, у него взяли анализы. Через неделю пришли результаты, что у него обнаружен спирт в крови. Упал он 1 сентября. С тех пор мы пытаемся доказать, что там не могло быть спирта. Сыну 13 лет», — рассказал Рустам.

По его словам, у семьи точно такая же справка из того же учреждения, что и у Салиевой, только даты разные.

Что говорят власти?

В региональном Минздраве подтвердили, что в организме девятилетнего жителя Камеева нашли алкоголь. По версии специалистов ведомства, спирт мог оказаться в организме ребенка по нескольким причинам. Либо из-за сиропа для лечения боли в горле, либо в учреждении, где брали кровь, иглу втыкали в место, обработанное дезинфицирующим средством или антисептиком для рук, который используется во время пандемии.

По информации Минздрава, анализ «достоверен и сомневаться в нем нет основания».

«Почта России» эту ситуацию никак не комментировала.

Дело Алеши Шимко

Ольга Алисова 23 апреля 2017 года сбила шестилетнего Алешу Шимко во дворе жилого дома в Балашихе. Машина проехала по ребенку, а затем протащила его еще несколько метров. Мальчик скончался на месте. Первая судмедэкспертиза показала, что в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя. После выяснилось, что специалист неправильно произвел забор крови, из-за чего в анализах появился этанол. За эту ошибку сотрудника отправили на 10 месяцев на исправительные работы по делу о халатности. Ольгу Алисову лишили свободы в ноябре 2017-го.

Алисова отсидела в колонии-поселении полный срок с учетом времени в СИЗО. После выхода на свободу в 2019 году женщина осталась жить в родном городе Балашове. Суд не только приговорил ее к сроку, но и обязал выплатить семье сбитого мальчика 2,5 миллиона рублей. Но родные ребенка получили только 40 тысяч рублей.

После освобождения Алисовой отец Алеши Шимко заявил, что будет добиваться переквалификации дела на сговор группы лиц. Кроме того, он подчеркнул, что не намерен встречаться с Алисовой, даже если она сделает первый шаг.