Новые Белка и Стрелка берутся за видеоигры. Для каких экспериментов сегодня наука использует животных

В прошлом веке животные стали первыми космонавтами, доказав, что полет безопасен и для человека. Сегодня ученые заставляют их играть в видеоигры. Обезьяна Илона Маска может это делать даже силой мысли. К чему ведут эти эксперименты, — в материале «360».

Свиньи-вундеркинды

Американские биологи провели эксперимент со свиньями, организовав для них что-то вроде компьютерной игры. Животные должны были двигать джойстик своей мордой, перемещая курсор к разным краям экрана.

В опыте участвовали два борова йоркширской породы — Гамлет и Омлет, и два карликовых борова Эбони и Айвори.

Ученые из Университета Пердью в штате Индиана пытались определить, способны ли эти животные понимать смысл простой видеоигры.

Для начала свиней научили двигать джойстиком, который сконструировали из рычага переключения передач. Для этого каждый раз, когда они приближались к джойстику, исследователь говорил команду «джойстик», а из трубки рядом высыпались гранулы корма для собак.

Источник фото: Университет Пердью

Постепенно свиньи получали вознаграждение только при управлении джойстиком по команде. Затем задание усложнили — подопытным установили монитор. С помощью джойстика они должны были двигать курсор вверх, вниз, влево или вправо.

Перед экспериментом ученые измерили свиньям зрение. Выяснилось, что у всех дальнозоркость от +1 до +2 диоптрий. Из-за этого монитор им установили на расстоянии 45 сантиметров от джойстика.

На экране были синие стенки и белый шарик посередине. Когда свинья двигала джойстик, то двигался и шарик. Когда он достигал стенки, животное получало корм.

Постепенно число окрашенных стенок уменьшали до трех, двух и, наконец, одной. Именно к ней и нужно было двигать белый шарик, чтобы получить лакомство. Если у борова не получалось, число стенок вновь увеличивали.

В итоге оказалось, что свиньи усвоили концепцию игры. Каждое животное справлялось со своей задачей значительно чаще, чем если бы двигала джойстик случайным образом.

Маск и чипированные обезьяны

В январе основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал об успехах еще одной своей компании Neuralink.

Этот стартап для «подключения мозга к компьютеру» он запустил в 2017 году. Три года спустя биологи имплантировали в мозг обезьяны беспроводной чип, с помощью которого животное смогло играть в видеоигры, сообщил Маск.

Он уточнил, что имплантат скрыт под кожей. В ближайшее время Маск пообещал опубликовать видео с подопытным животным.

Предприниматель добавил, что в его компании «самые лучшие» условия для обезьян. И выразил надежду, что с помощью имплантов животные смогут играть друг с другом в виртуальный пинг-понг.

Целью установки таких чипов Маск назвал устранение последствий травм головного и спинного мозга и сравнил устройство с фитнес-браслетом, вживленным в человеческие ткани.

Летом 2020 года изобретатель уже показывал свиней с вживленным в мозг чипом. Чтобы доказать, что технология безопасна, одному животному успешно удалили имплант.

Что в перспективе?

Чипы, которые сегодня вживляют животным, в доработанном виде, рано или поздно появятся и у людей. Так уже случилось с кохлеарными имплантами, которые устанавливают людям, потерявшим слух.

На очереди может быть болезнь Паркинсона и нарушения функций спинного мозга.

Однако до повсеместного использования устройства в медицине могут пройти десятилетия, считает нейробиолог Михаил Лебедев. В интервью «Медузе» он говорил, что первой задачей Neuralink, вероятно, будет захват рынка медоборудования для нейробиологии — выпуск электродов, усилителей, устройств для обработки сигнала. А уже затем компания начнет вживлять импланты людям.