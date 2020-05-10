Новая Зеландия разрешила снимать фильмы. Новые «Аватар» и «Властелин колец» уже скоро?

Власти Новой Зеландии разрешили возобновить съемки в стране при соблюдении требований безопасности. Так что сиквел «Аватара» и сериал по «Властелину колец» смогут продолжить снимать.

Успех Новой Зеландии

Новозеландские власти разрешили кинопроизводству вновь работать при выполнении мер безопасности и регистрации на сайте ScreenSafe. Это поможет правительству отслеживать контакты съемочной группы, передает Deadline.

«Новозеландская комиссия по кинематографу со времени перерыва в индустрии была сфокусирована на здоровье и безопасности тех, кто работает в киноиндустрии, и поддержке сектора. Мы благодарны за тяжелый труд и сотрудничество гильдий, которые работали, чтобы закончить создание этого документа так быстро», — объявила генеральный директор новозеландской кинокомиссии Аннабель Шихан.

Новая Зеландия с самого начала приводилась в пример эффективного противодействия коронавирусу. С начала пандемии там зафиксировали 1494 случая, 21 человек погиб. В последние дни власти последовательно снимали ограничения, а со следующей недели в Новой Зеландии разрешат собираться в группы до 100 человек.

Внутренние перевозки и офисная работа в Новой Зеландии уже разрешены. Но международным производствам, возможно, придется какое-то время подождать из-за ограничения на полеты за рубеж. Для всех, кто прибывает в страну, по-прежнему обязателен двухнедельный карантин.

Аватар

Режиссер Джеймс Кэмерон и кинопродюсер Джон Ландау снимали в Новой Зеландии игровые элементы «Аватара», когда началась пандемия коронавируса. Из-за этого им пришлось перебраться в Калифорнию, чтобы пока заниматься визуальными эффектами.

6 мая на официальной странице «Аватара» в Twitter были опубликованы съемки актеров под водой. Но непонятно, когда они были сделаны. Очевидно, что, если власти Новой Зеландии только приняли решение, актеры и вся съемочная группа просто не успели бы добраться туда.

Производство сиквелов «Аватара» началось в 2017 году. Первый из них должен выйти 17 декабря 2021 года, следующий — в декабре 2023-го, потом — в декабре 2025-го и 2027-го.

Властелин колец

Что касается сериала по «Властелину колец», то из-за пандемии сотни актеров и членов съемочной группы вынужденно покинули Новую Зеландию в середине марта. По информации Deadline, приостановка съемок должна была продлиться 4-5 месяцев.

Издание утверждает, что к середине марта создателям сериала удалось отснять первые два эпизода, но пока что у них нет планов возобновлять производство.

В то же время NewsDio отмечает, что крупные компании могут отложить возобновление производств, поскольку им нужно определиться с уровнем рисков и с тем, какая ответственность будет лежать на них, если кто-то из членов съемочной группы заразится коронавирусом. Например, генеральный директор Disney Боб Чапек недавно заявил, что компания не знает, когда они смогут безопасно возобновить производство.

В любом случае теперь у создателей «Аватара» и «Властелина колец» могут быть только внутренние преграды, ведь Новая Зеландия им работать разрешила. Как и Чехия, которая порадовала фанатов тем, что производство сериалов «Сокол и Зимний солдат» и «Карнивал Роу» может возобновиться.