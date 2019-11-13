Искры не хватает, но актеры прекрасны. Новые «Ангелы Чарли» получили смешанные отзывы критиков

Полнометражный фильм «Ангелы Чарли» выйдет в российский прокат 14 ноября. Посмотревшие ленту кинокритики оставили смешанные отзывы. Одни ругали сценарий и говорили, что не хватает «искры». Другие отметили юмор и блестящую игру актеров.

Режиссер ленты — американка Элизабет Бэнкс. Она же в компании Джея Басу, Крэйга Мазина и Семи Челлас стала соавтором сценария. Создатели ленты пообещали полную перезагрузку культовой медиафраншизы. Еще бы, ведь одну из главных ролей исполнила Кристен Стюарт. Ее коллегами по детективному бюро «Таусенд» стали Наоми Скотт и Элла Балинска.

Красоткам предстоит побороться со злодеями, похитившими из военной лаборатории убийственный заряд, трансформирующий электроволны. Для проникновения в логово неприятеля — нелегального торговца оружием — девушки маскируются под экзотических танцовщиц. Но выясняется, что борьба со злом только началась: за мелким преступником скрывается куда более влиятельная фигура.

После предпросмотра на сайте Metacritic выставили франшизе довольно невысокую общую оценку — всего 54 балла из 100. Хотя позитивных отзывов было больше — всего восемь. Еще семь — смешанные и один негативный. Его оставил журналист Slаnt Майкл Джошуа Ровин. Он написал, что все феминистские сигналы добродетели мира не могут скрыть творческой беспомощности этого фильма.

«Идея хорошая, но, в конце концов, эмансипационные цели этой перезагрузки существуют только в „Ла-ла-лэнде“. Его феминизм не находит отклика, [скрытый] за цинизмом корпоративного ребрендинга», — добавил Ровин.

Без искры

Бенджамин Ли из The Guardian отметил, что местами фильм интересен. Но удовольствие прерывается бессвязным действом на экране и неуклюжим сценарием.

«Действие не вызывает восторга и часто бессвязно редактируется, будь то сцена боя или автомобильная погоня. А когда смех и трюки сочетаются, не хватает искры, как в бокале шампанского, который простоял слишком долго», — написал Ли.

Автор AV Club Кэти Райф заявила, что фильм похож на блестящую, но пустую отремонтированную квартиру. А шуточки о женской любви к сыру и гигантским шкафам создают ощущение непристойной поздравительной открытки. Зато о совместной работе Кристен и Патрика Стюартов она сказала, что они «не родственники, но они являются лучшей частью „Ангелов Чарли“». Хотя и это ситуацию не спасает.

«Здесь нет большого набора действий а-ля „Миссия невыполнима“ и ни одной строки запоминающегося диалога. Если кто-то создаст супернарезку лучших моментов Кристен Стюарт на любом приложении, заменяющем YouTube, и это станет более впечатляющим, чем фильм», — вторит журналист The Playlist Кимбер Майерс.

Обряд перехода поколений

Майклу Филлипсу из Chicago Tribune фильм понравился. Критик отметил блестящую игру Кристен Стюарт. В компании с Элизабет Бэнкс — одной из руководителей «Ангелов», Элизабет Босли — оживить «безвкусную, сексуализированную серию 1970-х годов для пробужденной культуры 2019 года».

«Я хотел бы, чтобы было больше неожиданных развязок и умных шуток, как это бывает у Босли в этом фильме. Но Стюарт и компания развлекаются по-своему», — добавил журналист.

Беандреа Джули отметила в The Hollywood Reporter, что новые «Ангелы» — свежий феминистский сплин на культовой франшизе.

«Грандиозная реконструкция чтит своих предшественников, возвышаясь над ними. Бэнкс осторожно переносит „Ангелов Чарли“ в современную эпоху. И в то же время беззастенчиво поднимет феминистский флаг, отстаивая женскую дружбу», — пишет Джули.

Возвращение Кристен Стюарт в блокбастеры, сообщает в The Variety Оуэн Глейберман, завершает перезагрузку women-in-action. Фильм «сочный и захватывающий», игра актеров великолепна. Хотя, уточняет он, час и 58 минут — многовато для такого сюжета.

Большинство перезагрузок бессмысленно и снимается для спасения франшиз. Но новые «Ангелы Чарли» ощущаются как обряд перехода поколений. Картина — более тяжелый путь к спасению, чем любое предыдущее воплощение «Ангелов». Если фильмы начала 2000-х можно сравнить с поп-музыкой, то это метал. Тем не менее это часть его привлекательности», — заключил он.