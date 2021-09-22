Новостройки стали комфортнее и доступнее. Как выбрать правильный ЖК

Вторичка перестала быть спасением россиян — жилье в новых домах становится все более доступным. Выгодные предложения от застройщиков сочетаются с разнообразием архитектуры. Сегодняшний рынок готов предложить интересные решения целых жилых кварталов — от современной застройки до классики европейского стиля. Благодаря различным программам, в том числе и льготной ипотеке, новостройки оказались на пике популярности.

Покупатели уже не спешат прицениваться к квартирам вторичного рынка, все чаще отдавая предпочтение новостройкам. Такой выбор понятен: сегодня застройщик старается подходить к задаче комплексно, сразу решая вопросы инфраструктуры жилых кварталов.

Современная детская площадка у дома перестала быть роскошью. Спортивные площадки с тренажерами и турниками подходят любителям ЗОЖ любого возраста. Во дворе есть лавочки, на которых могут проводить время как молодые компании, так и их родители. Лесопарк рядом обеспечит близость к природе и возможность прогулок.

Современный подход и грамотная работа с пространством помогают осуществить «побег из города», при этом оставляя рядом все прелести мегаполиса — близость метро и остановок наземного транспорта, школ и детских садов, магазинов, аптек. Так что ритм современного города остается рядом, но не мешает жизни.

Редакция подготовила обзор некоторых жилых комплексов, которые позволят создать места силы для будущих или настоящих их жильцов.

Европейский стиль и знакомая классика

Один из чемпионов уникальных решений — жилой квартал «Римский», который расположен всего в двух километрах от МКАД по Каширскому или Бесединскому шоссе и в 15 минутах от станции метро «Домодедовская». Комплекс двухуровневый, что позволяет отделить жилые зоны и двор с игровыми площадками от посторонних прохожих и машин. Тут же находятся четыре детских сада и школа, несколько медицинских центров, магазины.

Еще один ЖК, который достоин внимания, — ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах, он находится в километре с небольшим от Октябрьского шоссе. Жилой комплекс построен в более классическом стиле, но тоже близок к природе — рядом лесопарк. Благодаря подземным парковкам под окнами нет машин. В комплексе предусмотрены кладовые, на цокольных этажах зданий расположены магазины и кафе. Прямо перед домами стоят школа и детский сад.

Источник фото: dsk1.ru

ЖК «Южная Битца» примыкает к границе Бутовского лесопарка и Ботанического сада «Вилар». Все 12 корпусов и их дворы разноцветные, ведь каждый из них представляет один из месяцев года. Квартиры с большими окнами оснащены системой «умный дом», и жильцы могут со смартфона управлять освещением или контролировать протечки.

Неподалеку от станций метро «Алтуфьево» и «Медведково» расположился ЖК «Датский квартал». Вход в подъезды домов расположен вровень с землей, что очень удобно для жильцов с колясками. На минус первом этаже парковка и кладовые. Вместе с домами на территории комплекса строятся школа, детские сады и собственный медицинский центр. А вокруг жилого квартала раскинулся настоящий лес.

Источник фото: fsk.ru

Особенности строек

Коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина рассказала «360», что сегодня скорость строительства жилого дома уже не зависит от погоды и времени года. Значение имеют этажность и материал: индустриальный дом строится в среднем на 2,5–3 этажа в месяц, то есть 17-этажный дом появится за полгода.

«Монолитный дом строится дольше — от года до двух. Это связано со свойством бетона, который медленнее затвердевает при низких и высоких температурах. Поэтому работа на котловане бывает самым длительным этапом, особенно если в доме предусмотрен подземный паркинг», — рассказала Ольга Тумайкина.

После того как каркас возведен и территория благоустроена, застройщик должен получить необходимые документы. Это заключения от Госстройнадзора, разрешения, постановка новостройки на кадастровый учет, отметила эксперт.

Выбирать квартиру с умом

Ольга Тумайкина подчеркнула, что покупка квартиры на этапе котлована позволяет существенно сэкономить. Кроме того, у будущих жильцов будет больше шансов выбрать подходящую по деньгам и расположению жилплощадь, ведь лучшие квартиры раскупают еще на старте продаж.

«Риск долгостроя существует на любом объекте, поэтому подписывать договор лучше с компанией, в портфеле которой есть сданные проекты и сроки строительства не затягиваются», — сказала эксперт.

При этом Ольга Тумайкина уточнила, что покупатели могут воспользоваться не только низкими процентными ставками льготной ипотеки, но и программами субсидирования, которые позволяют уменьшить ежемесячный платеж и общую переплату по ипотечному кредиту. Клиентам ГК ФСК, помимо этого, также доступны и эксклюзивные программы с низкими процентными ставками.