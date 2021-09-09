Новости утра 9 сентября: жертвы взрыва в Ногинске, саммит по COVID-19, меры для мигрантов-нарушителей

В Ногинске после взрыва газа в доме обнаружили тела пятерых погибших. Байден собирается созвать саммит по борьбе с коронавирусом. Собянин обещает высылать мигрантов-нарушителей закона. Талибы* запретили женский спорт, но пообещали женщинам места в правительстве. В космос запустят новейший телескоп «Джеймс Уэбб». В Югре зафиксировали разлив нефти. О самом главном к утру 9 сентября — в материале «360».

Жертвы взрыва газа

В Ногинске под завалами разрушенного дома после взрыва газа спасатели обнаружили пять тел погибших. По предварительным данным, среди них двое детей. Семьям жертв власти окажут материальную помощь. Среди версий трагедии рассматривают то, что многодетная семья могла оставила на ночь зажженную газовую горелку. Возможно, огонь незаметно погас, а при щелчке выключателя газ взорвался.

Запреты женщинам при талибах*

В Афганистане появились первые звонки масштабных запретов для женщин: им начали запрещать заниматься спортом. Пока речь идет только о национальной команде по крикету. Талибы* объясняют, что во время игры может оголиться какая-то часть тела, а это недопустимо. Но в правительство талибы* обещают допустить женщин. По их словам, пока кабмин временный.

Саммит по коронавирусу

Администрация президента США Джозефа Байдена начала уведомлять некоторые страны о намерении созвать саммит по коронавирусу. Пока официальных заявлений об этом не делалось. Предварительно, встречу хотят провести в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

Телескоп «Джеймс Уэбб»

NASA объявило новую дату реализации самого амбициозного проекта: космический телескоп «Джеймс Уэбб» планируют запустить 18 декабря. Его отличие в том, что он может изучать Вселенную с помощью инфракрасных лучей. Они гораздо лучше проходят сквозь пыль, чем обычный свет. Американцы рассчитывают увидеть то, чего люди никогда не встречали на снимках. В том числе, ранее не известные галактики.

Мигранты в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица остается гостеприимной для мигрантов, но не позволяет нарушать закон. Все те, кто решает развязывать драки, понесут наказание. Оно может варьироваться от штрафов до высылки из России с запретом на въезд. При этом градоначальник добавил, что население Москвы за десять лет увеличивается примерно на миллион человек.

Разлив нефти в Югре

Специалисты Природнадзора обнаружили разлив нефти площадью 2,5 тысячи квадратных метров на реке Лобановский Еган в Ханты-Мансийском автономном округе. Неподалеку располагается компания «Славнефть-Мегионнефтегазом». Но ее представители говорят, что предприятие работает в штатном режиме, и сообщения о его причастности к утечке не соответствуют действительности.