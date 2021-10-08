Михаил Горбачев ушел на самоизоляцию. Марину Ракову арестовали по решению суда. Власти ФРГ поддерживают запуск «Северного потока — 2». За высадку детей из транспорта предлагают ввести крупный штраф. В Германии судят столетнего охранника концлагеря. В Японии произошло землетрясение, есть пострадавшие. Цены на товары в России вырастут до 7,2%, ожидают в Минэке. О самом важном к утру 8 октября — в дайджесте «360».

Горбачев на карантине

Бывший первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ушел на самоизоляцию. Близкие к его окружению источники сообщили, что со здоровьем Горбачева все в порядке. Но он решил последовать рекомендациям медиков и на какое-то время уйти на карантин. По словам знакомых, самоизоляцию политик соблюдает уже дольше месяца.

Не высаживать детей

Общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой ужесточить наказание на высадку детей из транспорта. Активисты предлагают начать штрафовать перевозчиков минимум на 300 тысяч рублей. Еще весной в России запретили высаживать детей, но пока на практике выходит, что это не всех останавливает.

Германия за запуск «Северного потока — 2»

Правительство Германии заявило, что не видит препятствий для запуска газопровода «Северный поток — 2». В ФРГ уверены, что эксплуатацию можно начинать при всех действующих договоренностях, в том числе с США. Власти Германии отметили, что не приветствуют американские санкции и ведут по этому поводу переговоры с Вашингтоном.

Суд над нацистом

В Германии перед судом предстал столетний бывший охранник нацистского концлагеря в Заксенхаузене под Берлином. Мужчину обвиняют в пособничестве в убийстве 3 518 человек. В концлагере проводились пытки, медицинские опыты над людьми и убийства, инициированные СС. Суд счел, что подсудимый служил там на добровольной основе.

Ракову арестовали

Тверской районный суд Москвы арестовал директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» и экс-замглавы Минпросвещения России Марину Ракову до 6 декабря 2021 года. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных для федерального проекта «Учитель года», в составе преступной группы. Сама Ракова уверяет, что не пыталась скрываться от следствия, она сама пришла в полицию.

Землетрясение в Японии

Как минимум 16 человек пострадали при недавнем землетрясении в Японии. Местные СМИ сообщают, что раненых может быть больше — до 22 жителей. Они публикуют данные о возгораниях и прорывах водопроводов из-за удара стихии. В стране было временно приостановлено движение токийского метро и скоростных поездов «Синкансэн».

Прогноз на рекордную инфляцию

Минэкономразвития ожидает роста цен на непродовольственные товары до 7,2%. Это будет рекордный показатель с 2015 года. Подорожают табачные изделия, бензин, стройматериалы и ткани. Также вырастут цены на продовольственные товары. На овощи и фрукты в декабре цены увеличатся на 6,6%, а в целом продовольствие подорожает на 5,3%.