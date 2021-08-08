Отравление снятых с поезда Мурманск — Адлер школьников вызвал норовирус второго типа, режим ЧС ввели в закрытом городе Сарове из-за лесного пожара, биометрические данные будут собирать у водителей такси и каршеринга. Об этих и других событиях дня — в дайджесте «360».

Отравление детей

Отравление снятых с поезда Мурманск — Адлер школьников вызвал норовирус второго типа. Всего на отдых в Туапсе ехали две группы детей общей численностью 250 человек. В больницы Краснодарского края доставили 56 детей с признаками отравления. Врачи оказали пациентам необходимую медицинскую помощь.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Режим ЧС в Сарове

Режим ЧС объявили в закрытом городе Сарове из-за лесного пожара, разгоревшегося в Мордовском заповеднике. Сейчас на территории продолжают работать личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и другие специалисты.

Непогода в Сочи

Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за сильного ветра и ливней с грозами. Оно будет действовать с 7 по 9 августа. В эти дни могут произойти резкие подъемы уровня воды в реках. Местами значения могут достигнуть неблагоприятных отметок, а скорость порывов ветра будет доходить до 20-24 метров в секунду.

Сбор биометрии

Биометрические данные будут собирать у водителей такси и каршеринга в некоторых определенных случаях. Речь идет об идентификации таксистов и водителей арендованных машин. Минцифры уже подготовило законопроект, который планируют принять до 1 января 2022 года.

Отношения Чехии и России

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что новому правительству страны необходимо восстановить политическое сотрудничество с Россией. Для подготовки этого процесса действующий Кабинет министров может провести аудит по контактам двух стран.

По словам Кулганека, он уже предложил лидерам парламентских партий рассмотреть этот вариант и рассчитывает на широкую поддержку.