Новости утра 7 сентября: цены на газ в Европе, скандал в дагестанской школе, священника запретили в служении

Цены на газ в Европе обновили исторические максимумы. Талибы* заявили, что женщины не смогут ходить в университеты без никаба. День города в Москве отметят скромно и без излишеств. В дагестанской школе пытались заставить учениц приходить только с покрытой головой. Новые бои между сектором Газа и Израилем. Призывавшего раскрыть доходы РПЦ священника запретили в служении. О самом важном к утру 7 сентября — в подборке «360».

Цены на газ

Цены на газ в Европе обновили свой исторический максимум. Сейчас кубометр стоит 660 долларов, такой высокой отметки топливо не достигало еще никогда. Эксперты связывают это с тем, что в европейских хранилищах остается слишком мало газа. Кроме того, могли сыграть свою роль и некоторые заявления СМИ.

Скандал в школе Дагестана

Завуч одной из Дагестанских школ попытался запретить девочкам учиться с непокрытой головой, теперь его накажут за превышение полномочий. Именно так расценила его действия местная администрация, которая пообещала провести в учебном заведении проверку. О ситуации сообщили родители учениц, они выложили видео в сеть и возмутились происходящим.

День города в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой осенью День города будет отмечаться очень скромно. Пройдут небольшие концерты, выставки, другие мероприятия. Однако массовых гуляний и больших выступлений в условиях пандемии в столице не планируется. Празднование пройдет 11 и 12 сентября.

Обучение женщин при талибах*

Талибы* объявили, что женщины в Афганистане смогут учиться в университетах, но обязательно должны носить никаб. Это одежда, которая полностью закрывает лицо, оставляя только прорезь для глаз. Востоковеды утверждают, что корни у такой одежды совсем не мусульманские. Она пришла из Саудовской Аравии, где просто нужно было скрывать лицо от попадания песка.

Израильские ракеты

ВВС и беспилотники Израиля снова провели атаку по объектам ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуск со стороны Палестины воздушных шаров, начиненных зажигательной смесью. О пострадавших пока ничего не сообщается. На атаки от Израиля регулярно жалуется сирийский Дамаск.

Отстраненный священник

Священник Роман Степанов, известный своими призывами раскрыть доходы РПЦ, запрещен в служении. Это произошло по указу митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) и будет длиться до того момента, пока церковный суд не определит степень его вины. Запрет был опубликован на официальном сайте Чувашской митрополии.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России