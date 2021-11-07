Новости утра 7 ноября: лотерея для привитых, голодающий Саакашвили с тарелками, Уилл Смит раздал деньги

Лотерею для привитых россиян продлили на месяц, голодающий Саакашвили попал на видео с тарелками, в Екатеринбурге охранник ТЦ избил женщину за «поддельную» справку, Меган Маркл предложила узаконить декретные отпуска в США, назван овощ — стимулятор иммунитета, Уилл Смит щедро поделился с коллегами деньгами. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Лотерею для привитых увеличили на 2 тиража

Лотерею среди вакцинированных продлили до конца года. Премьер-министр России Михаил Мишустин счел эксперимент, стимулирующий граждан для участия в прививочной кампании, удачным. Он продлил его до 31 декабря 2021 года. За время лишнего месяца будет проведено еще два розыгрыша. Число выигравших 100 тысяч рублей вырастет до двух тысяч человек.

Голодающий Саакашвили попался с тарелками

Адвокат объяснил видео, на котором Саакашвили ел во время голодовки. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что его подзащитный с начала голодовки принимает только витамины и соки. На видео, которое опубликовал грузинский Минюст, заключенный именно их и ест. Басилая осудил ведомство за обнародование этих кадров — они подрывают репутацию политика.

Справка справке рознь

Охранник ТЦ избил женщину за «поддельную» справку. Посетительницу екатеринбургского ТЦ «Кит» избил охранник, которому показалось, что ее справка о вакцинации поддельная. На ней не хватало некой печати, о которой не знают даже врачи, которые ее выдали. Женщину выволокли из ТЦ и приложили о столб и асфальт. Она получила сотрясение мозга и пожаловалась в полицию.

Декретный отпуск может появиться в США

Меган Маркл предложила узаконить в США оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Оказывается, в цитадели демократии отсутствуют декретные отпуска для женщин, пособия для беременных и оплачиваемые больничные. Герцогиня Сассекская Меган Маркл обратилась к сенаторам обеих партий с предложением провести соответствующую кампанию.

Помидор всему голова

Врачи назвали овощ, который стимулирует иммунитет. Для укрепления иммунитета медики посоветовали налегать на полезные овощи. В особенности на помидоры. В них есть естественный активатор защитных свойств организма — ликопин. Причем он сохраняется даже при сильном нагревании помидора и сохраняется даже в томатной пасте.

Большой карман и щедрое сердце

Уилл Смит поделился гонораром с коллегами по фильму «Король Ричард». Голливудский актер и продюсер Уилл Смит выписал чеки всем своим коллегам по съемочной площадке фильма «Король Ричард». В условиях пандемии было принято решение одновременно запустить показ в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max. Следовательно, актеры недополучат проценты с кассовых сборов. Смит решил им подсластить пилюлю вдобавок к подаренным iPhone 12 Pro Max. Сам он получил 40 миллионов долларов.