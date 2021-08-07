Новости утра 7 августа: льготная ипотека на ИЖС, условный срок для Калви и кампания против «Спутника V»

Президент Владимир Путин назвал практически принятым решение по льготной ипотеке для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к условному сроку по делу о растрате, Запад ведет целенаправленную кампанию против российской вакцины «Спутник V». Об этих и других событиях дня — в дайджесте «360».

Льготная ипотека

Решение по льготной ипотеке для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) можно считать уже принятым. Программу можно будет использовать по двум направлениям — для приобретения жилья и строительства. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Срок для Калви

Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к 5,5 года условно по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы. По словам бизнесмена, озвученный приговор можно рассматривать почти как победу. При этом он заявил, что обвинение в растрате является для него, как для инвестора, оскорбительным.

Дело о теракте в метро

Некоторым фигурантам уголовного дела о теракте метро Санкт-Петербурга весной 2017 года сократили сроки лишения свободы. Без изменений приговор оставили лишь Аброру Азимову, которого суд лишил свободы пожизненно. Всех фигурантов дела обязали выплатить штрафы на сумму от 500 до 700 тысяч рублей.

Запад против «Спутника V»

Западные страны ведут целенаправленную кампанию против вакцины «Спутник V». Они отказываются признать, что разработки российских ученых могут помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Так считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Международные соревнования

Россия сможет претендовать на проведение мировых первенств к концу 2022 года. Президент Владимир Путин выразил надежду, что к этому времени сойдут на нет попытки ограничивать российских спортсменов. Он отметил, что Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации заинтересованы в подобном исходе.

Пожары в Турции

Пожарным удалось потушить лесной пожар в турецкой провинции Анталья. Огонь продолжает бушевать только в районе Ибради. При этом гава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что возгорания могут снова появиться. На следующей неделе синоптики обещают до +50 градусов жары на юге страны.