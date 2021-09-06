Сергей Шойгу предложил запустить программу «сибирской ипотеки» и рассказал о появлении новых городов. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» завершится уже в ближайшие дни. Владимир Зеленский подготовился к встрече с Владимиром Путиным. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Развитие Сибири

В течение осени специалисты завершат подготовку предложений по программе развития Сибири. Министр обороны Сергей Шойгу в качестве одной из инициатив развития региона назвал строительство новых городов. Населенные пункты могут появиться в районе Канска и Лесосибирска, а также на территории между Братском и Красноярском.

Еще Шойгу предложил создать «сибирскую ипотеку». Льготы хотят предоставить желающим переехать в Сибирь и заняться ее развитием.

«Северный поток — 2»

Уже в ближайшие дни завершится строительство трубопровода «Северный поток — 2». Первые поставки газа по нему должны начаться уже в этом году. Об этом сообщил бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле.

Встреча Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, лидер страны не прячется от переговоров. При этом министр добавил, что у Киева складывается впечатление, что именно Россия избегает встречи.

Открытие Израиля

С 19 сентября Израиль откроет свои границы для групп иностранных туристов. Но пустят на территорию страны только прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в течении последних шести месяцев. Причем препарат должен быть зарегистрирован в Израиле. После прилета туристам придется сдать тест на антитела и ПЦР-тест на возбудитель.

«Мю»-штамм коронавируса

Ученые обеспокоились способностью штамма коронавируса «мю» обходить защиту некоторых антител. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Пока мутация не представляет серьезной угрозы, но специалисты продолжают за ней следить.

Депортация футболистов

Четыре футболиста аргентинской сборной обманули иммиграционную службу Бразилии, нарушив условия карантина. Они заявили, что в последнее время не были в Великобритании, хотя сами играют в английских клубах. Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти двухнедельный карантин.

В итоге полиция сорвала встречу сборных Бразилии и Аргентины. Команды играли в рамках отборочного турнира на чемпионат 2022 года. Из-за нарушения правил спортсменов ждет депортация из страны.