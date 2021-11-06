Новости утра 6 ноября. Лекарство от COVID-19, покушение в Новых Ватутинках, страшная болезнь президента Чехии

Полиция задержала всех подозреваемых в нападении в Новых Ватутинках. Компания Pfizer заявила о высокой эффективности нового лекарства от COVID-19. У президента Чехии обнаружили цирроз печени. Соло-гитарист «Коррозии металла» случайно отрезал палец болгаркой. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Драка в Новых Ватутинках

Полиция в Москве задержала всех четверых подозреваемых в нападении на мужчину, который шел по улице в Новых Ватутинках с маленьким сыном. Все задержанные русские, они приехали в столицу из Оренбурга. Пострадавший заверил, что у одного из нападавших был предмет, похожий на нож.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать уголовное дело со статьи «Хулиганство» на «Покушение на убийство». Также он отметил, что видевшему драку ребенку окажут психологическую помощь.

Лекарство от COVID-19

Американская компания Pfizer обнародовала результаты испытаний экспериментального лекарства от COVID-19. Эксперты заявили, что препарат показал эффективность на 89%. Они отметили, что новые таблетки снижают риск госпитализации и летального исхода.

Теперь фармацевтический гигант собирается подавать заявку на получение лицензии. Если она будет выдана, то лекарство разрешат применять для оказания экстренной помощи.

Диагноз президента Чехии Земана

Обнародован диагноз госпитализированного президента Чехии Милоша Земана. Член медконсилиума по наблюдению за здоровьем чешского лидера хирург Павел Пафко сообщил, что у главы государства диагностировали хроническое заболевание печени — цирроз. На данный момент политику установили зонд, чтобы обеспечить питание.

Врачи не дают никаких прогнозов по поводу того, как долго Земану придется оставаться на искусственном кормлении. Пока президенту крайне важно соблюдать предписанный медиками режим питания.

Офлайн-магазины Цукерберга

В компании Meta Марка Цукерберга активно обсуждается идея открыть в разных странах мира сеть офлайн-магазинов. Их цель — привлечь внимание к созданию метавселенной, которую в октябре анонсировали на презентации. СМИ сообщили, что в магазинах представят оборудование, которое заинтересует покупателей и позволит им почувствовать любопытство.

Цукерберг ранее говорил, что на создание метавселенной — виртуального мира — уйдет от пяти до 10 лет. По его замыслу, через дополненную и цифровую реальности можно будет присутствовать на работе из дома, проходить обучение, заниматься творчеством, путешествовать и многое другое.

Соло-гитарист отрезал палец

Соло-гитарист российской группы «Коррозия металла» Игорь Королев получил тяжелую травму, когда работал на даче в Подмосковье. Он случайно отрезал себе палец на руке болгаркой. В шоковом состоянии музыканта доставили в больницу. Ночью ему планировали провести операцию, о ее результатах пока ничего не сообщается.

Директор коллектива Мария Рунова рассказала, что из-за шока Королев не чувствовал страха и не казался растерянным, когда звонил ей. Она добавила, что для его профессии такая травма может привести к различным последствиям. Но пока понятно только то, что в ближайшее время группа останется без гитариста.

Тюрьма для экс-помощника Макрона

Бывший помощник президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналла получил три года тюрьмы за насилие во время первомайской акции протеста. Все произошло еще в 2018 году во время марша в Париже и вызвало бурю возмущения. Беналла попал на видео в тот момент, когда бил мужчину и протащил сопротивляющуюся женщину. При этом на кадрах было явно видно, что у него есть значок полицейского.

Помимо этого, экс-советник Макрона был признан виновным в мошенничестве с использованием поддельных документов и в незаконном ношении оружия в 2017 году.