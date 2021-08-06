Новости утра 6 августа: белорусских тренеров выгнали с ОИ, казанский стрелок объяснился, россиянам не хватает иммунитета

Уровень коллективного иммунитета в России назвали недостаточным, казанский стрелок Ильназ Галявиев объяснил нападение на школу ненавистью к миру, тренеров сборной Белоруссии лишили аккредитации по «делу Тимановской». «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в России и мире к утру.

Нехватка иммунитета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России пока недостаточный. Коронавирус продолжит циркулировать по стране, пока показатели не достигнут достаточного уровня. По словам Поповой, правильным было бы достичь точки максимально быстро и желательно уже к 1 сентября.

Противочумные костюмы

Роспотребнадзор отменил обязательное ношение противочумных костюмов для врачей в «красной зоне». Теперь медики смогут работать в защитных комбинезонах или удлиненных хирургических халатах. Как отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, такая мера сделает труд врачей более комфортным, а безопасность при этом не уменьшится.

Сложности лечения

Коронавирусная инфекция сегодня хуже поддается лечению из-за появления новых штаммов. Мутации поражают не только людей в возрасте, но и молодежь, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Причем вирус становится более заразным по всему миру.

Объяснения стрелка

Ненависть к миру заставила стрелять по людям обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе № 175 Ильназа Галявиева. При этом молодой человек утверждает, что ощущает себя вменяемым.

Сейчас Галявиев находится в СИЗО. Суд ранее продлил ему арест до 11 октября. Под стражу он попал после того, как в мае открыл огонь по людям из ружья в казанской школе. За восемь минут он выстрелил не менее 17 раз. В результате погибли семеро детей и двое взрослых. Еще 23 человека получили ранения.

Лишение аккредитации

Тренеров сборной Белоруссии Артура Шимака и Юрия Моисевича лишили аккредитации. Причиной стала попытка заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться в страну. Решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). Белорусским тренерам пришлось уехать из Олимпийской деревни.

«Веселящий газ»

Продажу «веселящего газа» в Сети предложили запретить. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по регламенту Наталья Костенко, которая 6 августа планирует обратиться со своим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Также она выступила за блокировку сайтов в досудебном порядке, если они пропагандируют продажу этого газа.