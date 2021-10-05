Новости утра 5 октября: соцсети прилегли по всему миру, в Перми избили школьниц, потребительский рынок перегрелся

Предполагаемый убийца из Гая заявил о своей невменяемости. Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за падения Facebook. Избивший школьниц пермяк объяснил все недоразумением. Матвиенко констатировала подъем образования. США сформулируют требования для привитых «Спутником V». Минфин усмотрел перегрев потребительского рынка России.

Подозреваемый в убийстве пожаловался на «падающую планку»

Предполагаемый убийца из Гая заявил о своей невменяемости. На допросе ранее судимый житель Орска Александр Лазарев заявил, что никого не хотел убивать, но у него иногда «падает планка». Мужчина сообщил, что девушки-студентки сами пригласили его в гости, но дальше он ничего не помнит. Его мать предположила, что у него «поехала крыша». Во время задержания Лазарев попытался угнать машину. Он недавно вышел из тюрьмы, где отсидел девять лет за убийство.

Падение соцсетей вызвало потерю миллиардов

Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за падения Facebook. Глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и Whats App вызвал падение стоимости акций корпорации. Ее владелец Марк Цукерберг за несколько часов потерял около 6,6 миллиарда долларов. Он извинился перед пользователями и пообещал в кратчайшие сроки восстановить работу платформ. Но причину неполадок не назвал. Эксперты считают, что сбой вызван внутренними проблемами соцсетей.

Перепутал обидчиков и избил случайных девочек

Избивший школьниц житель Перми объяснил свой поступок случайным недоразумением. Многодетный отец из Перми яростно напал на девочек, которых посчитал виноватыми в издевательствах над его дочерью. Он решил вступиться за своего ребенка, грубо поговорил девочками и ударил одну из них по лицу. Вскоре выяснилось, что пострадавшие не имели никакого отношения к преследованиям дочки нападавшего. Мужчина заявил, что все «перепутал» и уже извинился перед родителями обиженных девочек.

Математика и естествознание вышли на мировой уровень

Матвиенко заявила о подъеме российского образования. Ко Дню учителя спикер Совфеда Валентина Матвиенко опубликовала статью, в которой сообщила о подъеме российской начальной и средней школы. Она отметила достижения учащихся на международных олимпиадах. Матвиенко подчеркнула важность фигуры учителя и модернизации школьной материальной инфраструктуры в деле улучшения общего образования.

Привитых «Спутником V» россиян могут пустить в Соединенные Штаты

США прояснят требования о въезде для привитых «Спутником V». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала, что американские власти к ноябрю урегулируют вопрос о въезде в США для привитых российским препаратом туристов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала «Спутник V». Но нареканий у нее нет.

Цены на продукты выросли из-за повышенного спроса

Минфин заявил о признаках перегрева потребительского рынка в России. Российский Минфин сообщил о признаках перегрева, которые демонстрирует потребительский рынок страны. Основной причиной ситуации в ведомстве назвали рост спроса, опережающий производственные мощности в отдельных товарных группах. Самая острая ситуация сложилась с продуктами питания. Среди внешних факторов Минфин указал на «накачку» денег в бюджетно-кредитной сфере в развитых странах.