Новости утра 5 ноября: «похоронили» Эрдогана, выбор между увольнением и вакциной, Лукашенко признал Крым?

В Турции появились сообщения о смерти Эрдогана, «Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем», Лукашенко уличили в признании Крыма российским, продажи автомобилей Lada снизились почти на треть, опрошенные американцы пообещали уволиться из-за обязательной вакцинации, перенесена отправка миссии Crew-3 на МКС. О самом главном к утру 5 ноября — в дайджесте «360».

В Турции вновь заговорили о смерти Эрдогана

Турецкая полиция начала проверку постов о смерти Эрдогана в соцсетях. Местные паблики стали ареной борьбы противников и сторонников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Первые начали массово публиковать посты с его фотографией и хештегом #olmus — «умер». Вторые — выкладывать кадры, на которых видно, что президент здоров и бодр. Полиция начала расследование в отношении 30 пользователей.

«Локомотив» остался на последнем месте в группе

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем». Московский «Локомотив» продолжил свою безвыигрышную серию в матче с турецким «Галатасараем». Команды сыграли со счетом 1:1. Россияне получили одно очко, но остались на последней строке в своей группе. «Галатасарай» сохранил за собой место лидера.

Лукашенко проговорился, чей Крым

Заявление Лукашенко назвали признанием Крыма территорией России. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, выразившего желание слетать в Крым вместе с президентом Владимиром Путиным, можно считать публичным признанием полуострова российским. Как сказал один из белорусских парламентариев, другой трактовки слов Лукашенко быть не может.

АвтоВАЗ подсчитал реализованные машины

Продажи автомобилей Lada в октябре уменьшились на 31%. По результатам октября, на российском рынке было продано 25 573 автомобиля Lada, что на 31% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом результат за 10 месяцев (294 422) на 11% больше, чем в 2020 году. На рынке лидируют по продажам Lada Vesta (10 261), Lada Granta (7273) и Lada Largus (3937 машин).

Вакцинация стоит работы

Американцы признались, что уволятся в случае введения обязательной вакцинации. Большинство (70%) опрошенных американцев заявили, что если работодатель потребует обязательной вакцинации, то они уволятся. При этом реально написали заявления об уходе только 5% непривитых граждан США. Пока на обязательной прививке настаивают только 25% руководителей предприятий.

Ветер остановил вылет Crew Dragon

Отправку миссии Crew-3 на МКС перенесли как минимум на 8 ноября. В NASA, вероятно, на два дня отложили отправку третьего экипажа корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Решение о повторной отмене запуска было принято из-за неблагоприятных погодных условий. Метеорологи предсказали повышенную облачность и сильные порывы ветра.