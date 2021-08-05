Новости утра 5 августа: возвращение пострадавших в Турции россиян, вылет Тимановской, эффективность «ЭпиВакКороны»

Самолет с 10 пострадавшими в Турции россиянами прилетел в Самару, белорусская бегунья Кристина Тимановская вылетела из Вены в Варшаву, эффективность «ЭпиВакКороны» составила 79%. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в России и мире к утру.

Возвращение пострадавших

Самолет с 10 пострадавшими в аварии в Турции россиянами приземлился в Самаре. Пассажиров встретили в аэропорту Курумоч родственники и медицинская служба. Два туриста вернулись в Самару днем 4 августа. Их госпитализировали, чтобы провести дополнительные обследования.

Автобус с 22 российскими туристами попал в аварию 2 августа в турецкой провинции Анталья. Отдыхающие ехали из поселка Конаклы в аэропорт. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на встречку. В результате ДТП погибли три человека.

Вылет Тимановской

Белорусская бегунья Кристина Тимановская вылетела из Вены в Варшаву. Предполагалось, что спортсменка вылетит прямым рейсом из Японии в Польшу, но ее решили отправить с пересадкой в Вене. При этом не уточнялось, кто и зачем решил поменять рейсы.

Тимановская должна была выступать на Олимпиаде в беге на двух дистанциях. Но ее решили поставить на эстафету, к которой она не готовилась. Спортсменку отозвали в Белоруссию, но она отказалась возвращаться. После этого Польша предоставила ей гуманитарную визу.

Эффективность «ЭпиВакКороны»

Промежуточные испытания «ЭпиВакКороны» показали, что эффективность препарата составляет 79%. У такого количества вакцинированных добровольцев выявили антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после прививки. Всего в испытаниях участвовали 2999 человек. Из них 2253 сделали прививку «ЭпиВакКороной», еще 746 ввели плацебо.

Сочетание «Спутник Лайт»

В Аргентине прошли испытания сочетания вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с другими препаратами. Российская вакцина показала высокий уровень безопасности в сочетаниями с британским препаратом Astrazeneca, китайским Sinopharm и американским Moderna. Во время тестов у пациентов не выявили никаких серьезных побочных эффектов.

Удаленка в школах

Школы, колледжи и педагогические вузы смогут самостоятельно принимать решение о переходе на удаленный режим с учетом эпидемической ситуации в регионе. Такой приказ подготовило Минпросвещения. После принятия документа учеников потребуется обеспечить полным доступом к ресурсам, которые помогут ему в образовательном процессе.

Ребенка выбросили из окна

Житель Москвы выбросил трехлетнего сына из окна квартиры на пятом этаже. Ребенка нашли у одного из жилых домов и доставили в больницу для оказания помощи. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Также проверку уже начала столичная прокуратура. Отца мальчика сейчас ищут правоохранители.