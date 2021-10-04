Новости утра 4 октября: дело о крушении вертолета в Подмосковье, скандал с газом на Украине, аномально снежная зима

Уголовное дело завели после крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье. Тимошенко назвала «огромным скандалом» тарифы на газ на Украине. Синоптики предупредили россиян об аномально снежной зиме. О главном к утру 4 октября — в дайджесте «360».

Дело о крушении вертолета

Следователи завели уголовное дело после крушения вертолета Robinson R-44 в городском округе Лыткарино. Борт упал в лесополосе населенного пункта ЗИЛ-городок. В результате крушения погибли три человека. На место выехали специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Скандальная цена на газ

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала «скандалом огромного масштаба» тарифы на газ на Украине. Она отметила, что стоимость голубого топлива в стране в восемь раз превышают его себестоимость. Такие цифры ранее озвучил бывший главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер.

Аномально снежная зима

Специалисты центра «Фобос» предупредили, что предстоящей зимой возможно произойдет существенный рост количества осадков. Аномально снежной погода будет на большей части территории России. Как объяснили синоптики, причиной этому станет приостановка процесса таяния льда в Арктике.

Задержание под Оренбургом

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Мужчина пытался спрятаться от полицейских на территории детского сада в Орске. Перед этим он намеревался скрыться на угнанной машине, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Долги с соцвыплат

Российским банкам предложили запретить списывать долги по кредитам с социальных выплат. Для этого в Госдуму внести законопроект, который депутаты рассмотрят уже в октябре. В Центробанке заявили, что поддерживают инициативу.

Рейтинг городов по зарплатам

Специалисты составили рейтинг российских городов по уровню зарплат. Они взяли соотношение средних зарплат и цены фиксированного потребительского набора. Среди лидеров оказались Салехард, Южно-Сахалинск и Москва. В конце списка разместились Элиста, Нальчик и Грозный.