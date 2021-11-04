Новости утра 4 ноября. Борьба с антиваксерами, QR-коды в самолетах, прививки от коронавируса для детей

Врачам предписали сообщать об антиваксерах в прокуратуру и Следком. В США со следующей недели начнут вакцинировать детей от пяти лет. В Дании зафиксировали несколько вспышек птичьего гриппа на фермах. Правительство утвердило список доходов, с которых вычтут алименты. QR-коды введут на внутренних авиарейсах на Камчатке и в Хабаровском крае. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Борьба с антиваксерами

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 1 ноября разослала по территориальным органам письмо с новыми предписаниями. Ведомство поручило сотрудникам выявлять медиков, которые принимают участие в антипрививочной кампании. Кроме того, нужно информировать Следком и прокуратуру о тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о вреде вакцинации для здоровья.

В США начнут вакцинировать детей

Администрация США собирается со следующей недели начать прививочную кампанию среди детей от пяти до 11 лет. Разрешение на вакцинацию от соответствующих органов уже получено. О том, что ставить прививки детям можно будет уже со следующей недели, заявил президент США Джо Байден.

Речь идет о вакцине американской компании Pfizer и германской BioNTech. Байден добавил, что теперь можно будет привить как минимум 28 миллионов молодых американцев.

Птичий грипп в Дании

Власти Дании сообщили сразу о нескольких вспышках в стране птичьего гриппа H5N1. Одна из них произошла на крупной ферме, где содержатся почти восемь тысяч птиц. Вторая случилась в небольшом хозяйстве с десятками уток, кур и гусей. Специалисты уже приняли все необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции по стране.

Доходы, с которых вычтут алименты

Правительство утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты в России. Их вычтут из зарплаты, всех видов пенсий и стипендий. Учитываются также надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам. Также выплаты на ребенка вычтут из сумм вознаграждения педагогам и из пособий для медиков, из премий и из суммы среднего заработка, а также из некоторых других видов доходов — всего их в списке 17.

QR-коды на внутренних авиарейсах

Из-за роста числа заразившихся коронавирусом в двух регионах России решили ввести проверку QR-кодов о вакцинации при посадке в самолеты. Речь идет о Хабаровском крае и о Камчатке. На Камчатке коды при посадке пока будут проверять только на рейсах внутри региона. Планируется, что новая мера вступит в силу уже 23 ноября.

Путин и Лукашенко проведут заседание

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились провести в четверг, 4 ноября, заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Встреча пройдет в формате видеоконференции. На ней планируют утвердить пакет важных интеграционных документов. В том числе 28 отраслевых союзных программ, разработка которых велась все последнее время.