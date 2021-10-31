Новости утра 31 октября: отравление российских туристов в Египте, победа Яна на турнире UFC 267, провал руководства НАТО

Массовое отравление россиян произошло в одном из отелей Хургады. Российский боец Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. США и Евросоюз достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий. Признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прошло бы быстрее, если бы препарат оценивали по результатам его практического применения, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. О самом главном к утру 31 октября — в дайджесте «360».

Отравление россиян в Египте

Массовое отравление россиян произошло в одном из отелей Хургады. Количество обратившихся в больницу, по последним данным, достигло 40 человек, сообщили в Федерации туристических палат Египта.

Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное и стабильное. Угрозы жизни россиян нет. Медики могут выписать отравившихся уже в понедельник, 1 ноября.

Санитарные власти Хургады на 48 часов закрыли отель, в котором отравились россияне. Постояльцев расселяют по другим гостиницам.

Бой Яна и Сэндхагена

Российский боец Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Это звание ему принесла победа над американцем Кори Сэндхагеном.

Поединок между бойцами длился пять раундов. В результате россиянин победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Полный провал руководства НАТО

НАТО утратил все контакты с Россией, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, это полный провал руководства североатлантического альянса.

Так Пушков прокомментировал слова бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который призвал Штаты «остерегаться медведя».

Цель переговоров в «нормандском формате»

Переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе устраиваются не ради встреч, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Их задачей является достижение конкретного результата.

Она добавила, что уже прошло то время, когда западные партнеры России делали вид, что переговоры вот-вот принесут результат. Причем они понимали, что очередная встреча ни к чему не приведет. Переговоры служили ширмой для выгораживания действий их украинских протеже.

Соглашение США и ЕС

США и Евросоюз достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий. Как сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома, отменены полностью пошлины не будут, но «некоторое количество европейской стали и алюминия» будет разрешено ввозить в США без них.

Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из Евросоюза. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела эти пошлины в 2018 году.

Причина непризнания «Спутника V» в ЕС

Признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прошло бы быстрее, если бы препарат оценивали по результатам его практического применения, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, чиновники в Европе не хотят замечать успехов вакцинации «Спутником V». Речь идет о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском медицинском агентстве (ЕМА).

Он также добавил, что признание препарата задерживают и различия в европейском и российском законодательствах.