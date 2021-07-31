Новости утра 31 июля: побоище в «Ашане», «привитое» такси в Подмосковье, от прививки можно заболеть ковидом?

Массовая драка произошла в московском «Ашане», главврач Коммунарки развеял миф антипрививочников, в Подмосковье таксисты без QR-кодов остались без работы, коронавирусом стали чаще заражаться дети. «360» подготовил краткий дайджест последних событий к этому утру.

Таксисты без QR-кодов — всё

В Московской области агрегаторы начали отстранять от работы таксистов, которые не получили QR-код. Водителей обязали сделать хотя бы первую прививку до 15 июля. В Подмосковье уже десятки человек остались не у руля.

Драка в «Ашане»

Массовая драка произошла в магазине «Ашан» в центре Москвы. Конфликт случился в пятницу в ТЦ на Верхней Красносельской улице. Сообщалось, что в полицию доставили более 30 человек. Предположительно, подрались две компании молодых людей. Очевидцы сообщали, что слышали выстрел. У одного из участников драки мог быть травматический пистолет.

Миф антипрививочников

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко развеял миф о том, что из-за прививки от коронавируса якобы можно заболеть ковидом. Он назвал это спекуляциями антиваксеров. Люди идут против банальной логики.

Детский ковид

Дети в России стали гораздо чаще заражаться коронавирусом. Это связано с распространением «дельта»-штамма, который поражает людей всех возрастов. Такое наблюдение сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Пожар в госпитале

В Хабаровске произошел пожар на территории военного госпиталя. Что стало причиной, пока неизвестно. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарным удалось быстро справиться с огнем.

Забота о безработных

Минтруд предложил изменить порядок регистрации безработных в России. Нововведение позволит разделять обратившихся за помощью в поиске работы на потоки, в зависимости от их мотивации. Это позволит применять к ним более индивидуальный подход.