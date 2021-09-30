Новости утра 30 сентября: выплаты на подготовку к школе, вытеснение «русского» штамма, иностранец под крышей Внуково

Россиянам предложили ежегодно выплачивать по 20 тысяч рублей на подготовку детей к школе. «Дельта»-штамм полностью вытеснил «русскую» мутацию коронавируса. Иностранец забрался под крышу в аэропорту Внуково. О главном к утру 29 сентября — в дайджесте «360».

Выплаты на школьников

Счетная палата предложила выплачивать россиянам по 20 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Материальную помощь хотят начать оказывать каждый год, а деньги брать из средств материнского капитала. Согласно предварительной оценке, расходы федерального бюджета на финансовую помощь составят около 60 миллиардов рублей.

«Русский» штамм

Сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что в России уже не осталось «русского» штамма коронавируса. Этот вариант вируса полностью вытеснил «дельта»-штамм. При этом «русский» вариант еще можно встретить в США, Германии, Великобритании, Франции и Бельгии.

Иностранец под крышей

Неизвестный мужчина забрался под крышу одного из терминалов столичного аэропорта Внуково. Он не выдвигал никаких требований и общался с правоохранителями на испанском языке. В итоге иностранца удалось задержать и доставить в отдел полиции. Мужчина рассказал, что находится в аэропорту уже несколько дней, а обратный рейс у него только 3 октября.

Выезд детей за границу

МВД усовершенствует законодательство в вопросах выезда за рубеж несовершеннолетних. Ведомство планирует изменить правила в интересах детей. Нововведения анонсировала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Олимпиада без иностранцев

Зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году решили провести без иностранных болельщиков. Попасть на соревнования в качестве зрителей смогут только жители материкового Китая. Все желающие купить билеты должны будут соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые разработают позже.

Новый способ мошенничества

Злоумышленники начали использовать для обмана россиян Apple и Google Pay. Они стали убеждать своих потенциальных жертв подвязывать якобы безопасную карту в свои мобильные приложения для платежей. Мошенники действуют под предлогом того, что деньги клиентов якобы пытаются украсть.