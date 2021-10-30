Новости утра 30 октября: нерабочие дни в России, обман пенсионеров с помощью вакцинации, новый альбом Эда Ширана

Нерабочие дни, которые продлятся по 7 ноября, начались по всей России. Мошенники начали обманывать пенсионеров с помощью вакцинации. Британский музыкант Эд Ширан заявил о выходе своего нового альбома. О самом главном к утру 30 октября — в дайджесте «360».

Начало нерабочих дней

Объявленный властями нерабочий период начал действовать по всей России. Жители страны не будут выходить на работу с 30 октября по 7 ноября. Более 10 регионов объявили антиковидные каникулы досрочно.

Некоторые регионы ввели дополнительные ограничительные меры. Так поступили в том числе Москва, Подмосковье, Петербург, Нижегородская, Воронежская и Тюменская области.

Обман пенсионеров

Мошенники стали использовать вакцинацию от коронавируса в качестве способа для обмана пенсионеров. Они под предлогом прививки стараются попасть в квартиры жителей Урала, чтобы обокрасть.

Злоумышленники представляются пожилым людям медиками. Специалисты посоветовали не пускать незнакомых людей сразу в дом, а позвонить сначала в местную поликлинику.

Новый альбом Ширана

Британский музыкант Эд Ширан сообщил о выходе нового альбома Equals. Свою работу он назвал лучшей пластинкой. Исполнитель признался, что впервые не смог дождаться полуночи, чтобы сообщить поклонникам новость об альбоме. Причиной стало заболевание ковидом, сказавшееся на самочувствии певца.

Вопрос о закрытии границ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не видит необходимости в закрытии российских границ из-за ситуации с распространением коронавируса. По ее словам, основное распространение инфекции идет внутри страны. Все завозные случаи заболевания удается блокировать.

Финансирование терроризма

Преступники стали финансировать терроризм через компьютерные игры. Об этом сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Новую схему спонсирования он назвал серьезной проблемой.

Происхождение коронавируса

Разведка США допустила, что власти Китая не знали о существовании коронавируса до начала пандемии. Такой вывод прописан в отчете, опубликованном на сайте Аппарата директора Национальной разведки страны.