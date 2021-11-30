Новости утра 30 ноября: «Спутник V» против «омикрона», кредитную историю клиентов портят, рекордная «черная пятница»

Центр имени Гамалеи подал документы на исследования вакцины для детей от шести лет, оштрафованы пятеро фанатов ЦСКА, «Спутник V» справится с «омикроном», Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч», банки начали портить кредитную историю россиян, «черная пятница» установила пятилетний рекорд продаж. Об этих и других новостях в России и мире к утру 30 ноября — в дайджесте «360».

Вскоре появится вакцина для самых маленьких

Центр имени Гамалеи подал документы на исследования вакцины для детей от 6 лет. Центр имени Гамалеи подал в Минздрав РФ документы на исследования антикоронавирусной вакцины для детей 6–11 лет. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация подростков в возрасте 12–17 лет может начаться уже в декабре. Прививать детей 6–11 лет, скорее всего, начнут через два месяца. Эксперт предложил внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок в России.

За фаер-шоу — по 20 тысяч с каждого

Савеловский суд Москвы признал виновными в нарушении правил поведения зрителей пятерых болельщиков футбольного клуба ЦСКА. Четырех из них оштрафовали за устроенное на стадионе «ВЭБ Арена» фаер-шоу на 20 тысяч рублей. Еще одного — на 15 тысяч рублей. Всем фанатам на два года запретили посещать места официальных спортивных соревнований.

Нам не страшен «омикрон»

Онищенко заявил, что вакцина справится со штаммом «омикрон». Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что, несмотря на повышенную заразность, новый штамм коронавируса «омикрон» не сможет противостоять отечественной вакцине «Спутник V». Он посетовал, что SARS-CoV-2 не смог бы мутировать, если бы все люди привились. По его мнению, ускорение темпов вакцинации поможет победить любую инфекцию.

Месси вновь получил «Золотой мяч»

Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси по версии журнала France Football был признан лучшим футболистом года и в седьмой раз в парижском театре «Шатле» получил «Золотой мяч». Второе место занял Роберт Левандовски, третье — Жоржиньо. «Золотой мяч» как лучшему клубу текущего года вручили лондонскому «Челси».

Банки уличили в порче кредитных историй клиентов

Как банки портят кредитные истории: россияне жалуются на незаконные запросы в БКИ. За год свыше 800 россиян пожаловались на незаконные запросы от банков, поступившие в бюро кредитных историй (БКИ). Причем некоторые из них никогда не давали разрешения на запросы и даже не обращались к финансовую организацию. Подобные случаи могут негативно сказаться на условиях выдачи нового займа и даже вызвать отказ в его предоставлении. В БКИ подтвердили, что к ним поступали запросы, о которых россияне даже не знали.

«Черная пятница» оказалась выгодной

«Черная пятница» в России установила пятилетний рекорд по числу продаж. Самая крупная распродажа года в нашей стране для отечественного бизнеса стала самой успешной за последние пять лет. По сравнению с прошлым годом товарооборот вырос на 73%. Средний чек увеличился на 4%, до 1539 рублей. Наибольшей популярностью традиционно пользовались одежда, обувь, бытовая техника, гаджеты и ювелирные изделия.