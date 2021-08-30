Новости утра 30 августа: США «подарили» талибам* оружие на $85 млрд, Месси сыграл за ПСЖ, долги по кредитам бьют рекорды

Сын Трампа подсчитал на какую сумму США вооружили талибов*, Лионель Месси впервые сыграл в составе ПСЖ, долги по кредитам достигли максимума, из Курильского озера подняли упавший Ми-8, врачи высказались об очной учебе в школах, ученые разработали новый метод спасения лесов. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Дорогой подарок

Каждый американский гражданин, включая сладенцев, заплатил террористам 265 долларов на оружие. Дональд Трамп-младший подсчитал, что боевики «Талибана»* захватили в Афганистане оружия на 85 миллиардов долларов. Им достались тысячи внедорожников, грузовиков, сотни бронетранспортеров, танков, сотни тысяч единиц оружия, вертолеты и самолеты. Если поделить общую сумму на всех жителей США, получается, что каждый подарил террористам 265 долларов.

Удачное начало

Дебютный матч Лионеля Месси в ПСЖ с «Реймсом» закончился победой со счетом 0:2. Тренер команды выпустил его на 60-й минуте матча. Но оба гола забил Килиан Мбаппе. Команда Месси набрала 12 очков и занимает первую строчку. «Реймс» заработал всего три очка и занимает 17-ю позицию.

В долгах, как в шелках

Четверть потребительских кредитов россиян просрочена более чем на три месяца. Последний максимум был зарегистрирован в 2015 году и составил 23,5% от общего числа ссуд. В начале августа показатель просроченности по кредитным картам (7,4%), автозаемам (6,5%) и ипотеке (1,3%) снизился.

Упавший вертолет достали

Спасателям удалось поднять рухнувший в Курильское озеро вертолет Ми-8. Его фюзеляж закрепили на понтонах на расстоянии 570 метров от берега. Операция продолжится с привлечением водолазов и специальной техники. Вертолет упал в озеро 12 августа. Из 16 человек, находившихся на борту, выжили восемь.

Не пришли к согласию

Российские медики разделились во мнениях о занятиях в школе. Одни считают, что первые несколько недель могут пройти очно, а потом нужно ориентироваться по ситуации. Если число заражений увеличится, всегда можно уйти на удаленку. Другие уверены, что школьников отправят учиться, чтобы не мучить ни детей, ни родителей.

Тушить лес будем по-новому

Исследователи предложили дистанционный метод отслеживания очагов пожаров. Ученые Сибирского федерального университета в составе международного коллектива предложили дистанционный мониторинг в качестве новой меры по защите лесов. Он намного продуктивнее и позволит отслеживать ситуацию в труднодоступных местах.

* — террористическая организация, запрещена в России.