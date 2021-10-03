Новости утра 3 октября: возвращение Ирана к «ядерной сделке», киберугрозы Великобритании, ДТП в Хабаровском крае

Иран заявил о готовности возобновить переговоры по «ядерной сделке». Глава МИД Великобритании пригрозил кибератаками враждебным государствам. Автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае. Украина столкнется зимой с неизбежным кризисом из-за нехватки газа для отопления. Россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году. О главном к утру 3 октября — в дайджесте «360».

Готовность Ирана к возвращению к «ядерной сделке»

В Тегеране подходит к концу подготовка и формирование команды для переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (ядерной сделке).

Как рассказал глава иранского МИДа Хоссейн Амир Абдоллахиан, переговоры будут проходить на уровне замминистров иностранных дел, договариваться же будут на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Великобритании грозит кибератаками

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное королевство вправе использовать кибератаки против враждебных государств, которые совершат попытку навредить ему.

По его словам, можно использовать наступательные киберсредства, чтобы разделаться серверами, которое использует враждебное государство, чтобы применить против Великобритании программы-вымогатели, шпионское оборудование или дезинформацию.

ДТП с автобусом в Хабаровском крае

ДТП с пассажирским автобусом произошло на трассе Хабаровск — Лидога —Ванино — Комсомольск-на-Амуре. ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД предварительно сообщал о 12 пострадавших. Позже в краевом Минздраве уточнили, что девять пострадавших были доставлены в больницу, в их числе ребенок пяти лет. Еще троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Как отмечалось, в автобусе на момент происшествия находилось 30 человек.

СК начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Украине предрекли газовый кризис

Украина столкнется зимой с неизбежным кризисом из-за нехватки газа для отопления, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По его словам, в западных хранилищах Украины насчитывается 18,7 миллиарда кубометров сырья. Но в основном весь этот газ отправляют в Европу.

Он добавил, что теоретически вопрос с газом и отоплением можно решить. При этом страну все равно ждет сложная ситуация.

Подорожание шампанского к Новому году

Перед Новым годом стоимость шампанского в России повысится, но в пределах существующей инфляции, предупредил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, к Новому году цена на игристые напитки вырастет на 7-10%. При этом Остапкович заявил, что не стал бы покупать шампанское заранее.

Игнашевич стал главным тренером «Балтики»

Бывшего футболиста ЦСКА Сергея Игнашевича назначили на должность главного тренера калининградской «Балтики», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Договор с тренером рассчитан до конца сезона-2022/23. Руководство команды не сомневается, что опыт Игнашевича принесет пользу не только клубу, но и калининградскому футболу.