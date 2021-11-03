Новости утра 3 ноября: новая редакция гостайны, Москва в тумане, «Зенит» проиграл «Ювентусу»

Утверждена новая редакция правил отнесения сведений к гостайне, в Кургане врачи уничтожали вакцину «Спутник Лайт», в аэропортах Москвы задержали 150 рейсов, «Зенит» проиграл «Ювентусу», рассекречен маркер на поддельные сертификаты, названо число удаленных работников в России. О самом главном к утру 3 ноября — в дайджесте «360».

Появились новые правила включения сведений в гостайну

Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений к гостайне. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который вступит в силу в начале 2022 года. В целом, они почти не изменились. Но из перечня исключили пункт о том, что лица, имеющие доступ к гостайне, разрабатывают список правил и несут за него персональную ответственность.

Медиков Кургана проверят по подозрению в уничтожении вакцины «Спутник Лайт»

Курганских врачей проверят после информации о массовом уничтожении вакцины «Спутник Лайт». Силовики провели обыски и изъятие документов в курганской больнице № 2 после того, как появилась информация о врачах, торгующих сертификатами о вакцинации. Источники утверждают, что медработники записывали своих клиентов на прививку, а затем массово уничтожали вакцину «Спутник Лайт», выливая ее в раковину.

Московские аэропорты утонули в тумане

Непогода стала причиной отмены и задержки рейсов в столичных аэропортах. По состоянию на вечер 2 ноября, из-за густого тумана в столичных аэропортах задержали и отменили свыше 150 рейсов. Более 70 рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы. Синоптики пока не делали прогнозов о том, когда густой туман рассеется.

«Зенит» проиграл «Ювентусу» 4:2

«Зенит» уступил «Ювентусу» в групповом матче Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» потерял возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв итальянскому «Ювентусу» со счетом 4:2. Пока у «Зенита» остается возможность попасть в Лигу Европы.

Рассекречен маркер для определения поддельного сертификата

Гинцбург раскрыл состав теста на подделку сертификатов о вакцинации. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в российской вакцине есть антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. Он очень редок, поэтому возможность им переболеть исчезающая. Его наличие позволяет узнать, прививался человек на самом деле или нет.

Удаленных работников подсчитали

Минтруд назвал российские города-лидеры по числу удаленных работников. Сейчас в России на дистанционный формат работы перешло около 5% сотрудников. Это примерно три миллиона человек. Больше всего удаленщиков работает в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, в Свердловской и Новосибирской областях.