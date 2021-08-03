Новости утра 3 августа: названы возможные причины ДТП в Турции, ураган под Тверью и в Москве, размер налогового вычета

Пострадавшие в турецкой Анталье российские туристы находятся в тяжелом состоянии, три человека стали жертвами урагана в Тверской области, предельный размер социального налогового вычета предложили увеличить. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в России и мире к утру.

Авария с автобусом в Турции

Пострадавшие в ДТП российские туристы находятся в тяжелом состоянии. После аварии в турецкой провинции Анталья семь человек попали в больницу. Двоих пострадавших отправили в реанимацию.

Автобус с российскими туристами вылетел на встречную полосу и перевернулся, когда ехал в аэропорт. Всего в салоне находились 22 человека, в том числе девять детей. Все они приехали на отдых в Турцию из Самары. Жертвами аварии стали четыре человека. Перед аварией что-то случилось с колесом автобуса, заявил пострадавший Сергей Кремнев.

Ураган в Тверской области

Ураганный ветер обрушился на Тверскую область и унес жизни двоих взрослых и одного ребенка. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. В результате разгула непогода пострадали 16 местных жителей. Ветер повалил деревья, слабо укрепленные конструкции и порвал линии электропередачи. Самый большой удар принял на себя город Андреаполь. На месте продолжают работать спасатели.

Гроза в Москве

Сильная гроза с ливнем и порывистым ветром накрыла Москву и Подмосковье. Практически во всех районах города и области зафиксировали дожди с громом и молниями. Порывы ветра достигали 15 метров в секунду. В трех столичных аэропортах отменили более 30 рейсов. Еще около 10 вылетов задержали.

Социальный налоговый вычет

Депутаты Госдумы предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета со 120 до 360 тысяч рублей. Они отметили, что сумма не менялась уже более 10 лет. Принятие законопроекта позволит людям вернуть в семейный бюджет около 47 тысяч рублей уплаченного НДФЛ за налоговый период. Законопроект планируют внести на рассмотрение 3 августа.

Пошлины на стальные трубы

США анонсировали пошлины на поставку труб из углеродистой и легированной стали из России, Украины и Южной Кореи. Комиссия по международной торговле заявила, что иностранные предприятия продают товары ниже рыночной цены, а разницу компенсируют поставками из бюджетов страны. В итоге американские промышленные предприятия остаются в проигрыше. В связи с этим США решили ввести антидемпинговые пошлины. Окончательное решение опубликуют 7 сентября.

Развод Била Гейтса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой. Суд принял договор о раздельном проживании, с которым экс-супруги согласились. У бывшей пары нет несовершеннолетних детей, поэтому речь об алиментах не шло. Всего Билл и Мелинда прожили вместе 27 лет и воспитали троих детей.