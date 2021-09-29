Новости утра 29 сентября: спад заболеваемости ковидом в мире, удаление YouTube-каналов RT, «пушка» для тушения пожаров

Уровень заражения коронавирусом в мире опустился на 10% в период с 20 по 26 сентября. Видеохостинг YouTube удалил немецкоязычные каналы Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). В России придумали способ тушения лесных пожаров с помощью ракетных технологий. В Северной Корее военные успешно испытали новую гиперзвуковую ракету, сообщило агентство ЦТАК. О главном к утру 29 сентября — в дайджесте «360».

Спад заболеваемости ковидом в мире

Уровень заражения коронавирусом снизился в мире на 10% в период с 20 по 26 сентября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение последней недели число заболевших ковидом сократилось в Восточном Средиземноморье на 17%. В США — на 14%, а в Африке — на 12%. В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость упала на 15%, а в Юго-Восточной Азии — на 10%.

Блокировка YouTube-каналов RT

YouTube удалил немецкоязычные каналы Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) — из-за нарушения правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе. Об этом рассказали в пресс-службе Google.

Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов. Действия видеохостинга в отношении каналов RT в Германии ведомство рассматривает как акт цензуры и считает их недопустимыми. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что такой шаг — это полноценное объявление медийной войны.

Запатентованная технология

В России придумали способ тушения лесных пожаров с помощью ракетных технологий. Российское научно-исследовательское и производственное предприятие «Московский институт теплотехники» запатентовало «пушку» для тушения, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Роспатента.

Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях.

Также «пушку» намерены использовать для создания заградительных полос в процессе ликвидации лесных верховых и низовых пожаров.

Испытания в КНДР

В Северной Корее испытали новую гиперзвуковую ракету, сообщило агентство ЦТАК. Военные назвали запуск успешным.

Ракету «Хвасон-8» испытала Академия наук национальной обороны КНДР. Ее запустили в провинции Чагандо, отметило агентство. Реализация задачи по разработке гиперзвукового оружия является одной из пяти первоочередных целей страны на текущую пятилетку, отмечено в материале.

Программа запуска кораблей к МКС на 2022 год

Пять российских кораблей в 2022 году запланировали отправить к Международной космической станции (МКС).Готовить к запуску будут два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса».

Согласно программе полета к станции, первый запуск «Союза» должен состояться 18 марта. Следующий — 21 сентября. Три запуска «Прогресса» намечены на 15 февраля, 3 июня и 26 октября.

Россиянки в числе претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы

Две россиянки: прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова вошли в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы.

Голосование будет проходить до 3 октября в социальных сетях Европейской легкоатлетической ассоциации. Итоги будут объявлены на церемонии в Лозанне 16 октября. Среди других претенденток на награду британка Кили Ходжкинсон, нидерландки Сифан Хассан и Фемке Бол, итальянка Антонелла Пальмизано, португалка Патрисия Мамона и полька Мария Андрейчик.