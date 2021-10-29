Новости утра 29 октября: помощь для малоимущих, штрафы для мучителей животных, превращение Facebook в Meta

В России рассматривают идею об оказании продовольственной помощи малоимущим россиянам. В Госдуме разработали законопроект, который предполагает серьезные штрафы за жестокое обращение с животными. Марк Цукерберг официально объявил о ребрендинге головной компании — Facebook стал Meta. США перенесли дату проведения испытаний гиперзвукового оружия перед саммитом президентов Джо Байдена и Владимира Путина. О самом главном к утру 29 октября — в дайджесте «360».

Помощь малоимущим

Идею об оказании продовольственной помощи малоимущим рассматривают в России. Такой шаг Минэкономразвития хочет включить в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией.

Это решение позволит снизить негативное влияние подорожания социально значимых товаров российского производства, считают в министерстве.

Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития должны отправить сводный доклад правительству с разработанными предложениями к 1 ноября.

Штрафы для мучителей животных

В Госдуме разработали законопроект, который предполагает серьезные штрафы за жестокое обращение с животными. Депутаты в первом чтении уже рекомендовали принять поправки в КоАП.

Мучителям питомцев будет грозить штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если к произошедшему причастно должностное лицо, то заплатить придется от 15 до 30 тысяч. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Facebook стал Meta

Компания Facebook сменит название на Meta. Такое решение огласил ее основатель Марк Цукерберг на презентации, посвященной ребрендингу. Новый логотип выполнен в виде синей ленты Мебиуса.

С помощью переименования компания решила показать, что состоит не только из одной соцсети, а объединяет под собой WhatsApp, Instagram, Oculus и другие активы.

Кроме ребрендинга в компании произойдут и некоторые внутренние изменения.

Перенос испытаний гиперзвукового оружия в США

США перенесли дату проведения испытаний гиперзвукового оружия перед саммитом президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Издание Politico со ссылкой на источники заявило, что такое решение приняли, чтобы не раздражать Россию.

Испытания перенесли менее чем за неделю до встречи президентов двух стран. Причем запуск гиперзвуковой ракеты был запланирован давно. США побоялись, что Россия может неправильно понять подобный сигнал, говорится в материале.

Новый статус для ряда банков

Банкам с базовой лицензией необходимо предоставить статус субъектов малого и среднего предпринимательства, а также включить в систему мер поддержки. С такой инициативой выступила Ассоциация банков России (АБР).

Статус МСП позволил бы снять с них ограничения на размещение у них средств бюджетных и внебюджетных фондов, включая гарантийные фонды, фонды микрофинансирования, рассказал вице-президента АБР Алексей Войлуков.

Пока регуляторы не поддерживают идею банков.

Требования авиаперевозчиков США

Крупнейшие американские авиаперевозчики потребовали от Госдепа США «немедленных действий», чтобы добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России. Автором обращения стала группа Airlines for America, которая объединяет в себе ряд пассажирских и грузовых перевозчиков, сообщило Reuters.

Как предупредили авторы обращения, без таких прав авиаперевозчики будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.

Письмо было написано непосредственно госсекретарю Энтони Блинкену.