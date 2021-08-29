Новости утра 29 августа: досрочное голосование, смерть футболиста после матча, разрушительный ураган в США

В регионах России стартовало досрочное голосование на сентябрьских выборах. После травмы во время мачта в Калининграде умер футболист. Лесные пожары в России стали резко сокращаться. На побережье США надвигается мощный ураган «Ида». Генеральный директор Pfizer уверен в появлении вируса, устойчивого ко всем существующим вакцинам. МИД России увидел позитивные сигналы в поведении талибов*. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Досрочное голосование

В труднодоступных регионах России 29 августа стартовало досрочное голосование на осенних выборах. Члены избиркома посетят самые удаленные районы. Помогать им будут местные власти и сотрудники МЧС. Голосовать начнут также в воинских частях и на судах, которые находятся в плавании.

Смерть футболиста

После травмы, полученной во время матча в Калининграде, скончался футболист Александр Шишмарев. Трагедия случилась во время товарищеской игры любительских команд. Между спортсменами произошло столкновение прямо на поле. Шишмареву оказывали помощь врачи, но спасти его не смогли. По предварительной версии, он задохнулся от запавшего языка.

Ураган в США

В штате Луизиана ожидают удар стихии: на побережье надвигается ураган «Ида», который уже назвали сильнейшим за последние полтора века. Власти обещают сделать все возможное, чтобы защитить людей. Урагана ждут и в Новом Орлеане — там сообщили, что уже не успевают провести эвакуацию. Жителям рекомендуют находиться в убежищах.

МИД о талибах*

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что в поведении талибов* намечаются положительные сигналы. Эксперт отметил, что представители движения очень долго выбирают свое руководство. Можно надеяться, что они подойдут к этому вопросу ответственно. Но окончательные выводы по «Талибана*» делать еще рано.

Лесные пожары в России

За последние сутки площадь лесных пожаров на территории России сократилась почти на четверть. Тем не менее в стране по-прежнему пожароопасный сезон. Больше всех страдает Якутия, огонь угрожает и национальным заповедникам в разных регионах. В тушении задействованы более семи тысяч человек.

Устойчивый коронавирус

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что нужно ждать появления вируса, который окажется устойчивым ко всем существующим вакцинам. На данный момент такого коронавируса еще нет — это результаты последних исследований. Но эксперт уверен, что его появление неизбежно. Поэтому компания уже разработала процесс для создания новой вакцины. По планам, он займет около трех месяцев.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России