Новости утра 27 октября: дефицит коек для ковид-пациентов, угрозы британцев по Крыму, кризис запчастей для авто в России

Число коек для коронавирусных пациентов в медучреждениях России «вынужденно» увеличили, но сейчас в стране свободны только 12% от коечного фонда. Читатели Daily Mail заявили, что в случае войны с Россией британские военные могут захватить Крым. Российские автосервисы столкнулись с кризисом запчастей. Арестованных в Турции за непредумышленный поджог леса россиян отпустили из СИЗО. О самом главном к утру 27 октября — в дайджесте «360».

Дефицит коек для ковид-пациентов

Число коек для пациентов с коронавирусом в российских медучреждениях «вынужденно» увеличили, но сейчас в стране свободны только 12% от коечного фонда. Крайне тяжелая ситуация наблюдается в Севастополе.

Дефицит коечного фонда наблюдается и в других регионах России, в частности, в Краснодарском и Забайкальском краях, а также в Курской, Воронежской и Ульяновской областях.

Заявления британцев по Крыму

Читатели Daily Mail заявили, что в случае войны с Россией британские военные могут захватить Крым. Такими заявлениями они отреагировали на проведение российским Военно-морским флотом учений вблизи полуострова.

Россия провела масштабные учения в Крыму после инцидента с британским эсминцем Defender. В материале, под которым началась дискуссия, подчеркивается, что обработка военных навыков имела провокационный характер.

Кризис запчастей для авто

Российские автосервисы столкнулись с кризисом запчастей. Выбор комплектующих для автомобилей в стране сократился на 15-20%.

При ухудшении экономической ситуации люди станут меньше ездить, полагают игроки рынка. Свою роль сыграют и возможные локдауны. Поэтому продавцы все с большей осторожностью покупают автозапчасти впрок — чтобы не остаться с переполненными складами.

Эксперты считают, что имеющийся дефицит только усугубится.

Прогноз по курсу

По прогнозам аналитиков, индексы Мосбиржи к концу 2021 года закроются на отметке 4000–4400 пунктов, РТС — 1950–2000.

К концу года курс рубля сохранится в диапазоне колебаний 68–71 и 78–81 рубль соответственно, прогнозируют аналитики. По их мнению, в группе поддержки рынка акций и нацвалюты выступят ультрамягкая политика центробанков и высокие цены на сырье.

При этом ослабить рубль могут очередная волна пандемии, и завершение энергетического кризиса в мире.

Регистрация детской вакцины от ковида

Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Сейчас, по его словам, проводится фармакоэкспертиза.

Минздрав уже получил от центра имени Гамалеи пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавируса у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Если препарат получит одобрение, то вакцинация им будет добровольной, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей.

Новые бизнес-отрасли для получения финпомощи

В России планируют расширить список отраслей для получения финансовой помощи по антикризисной правительственной программе.

Поддержку предложили оказывать представителям еще шести сфер бизнеса, в том числе дополнительным образованием, стоматологией и химчистками. Включить в нее намерены услуги по уходу за детьми, работу салонов красоты и парикмахерских.