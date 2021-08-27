Новости утра 27 августа: признание Байдена, взрывы в Кабуле, рост ставок по ипотеке

Президент США Джо Байден признал личную ответственность за происходящее в Афганистане. В Кабуле прогремели несколько взрывов, которые унесли жизни американцев. В России зарегистрировали пятую отечественную вакцину от коронавируса. Компанию Booking оштрафовали на 1,3 миллиарда рублей. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли к утру.

Байден признал ответственность

Президент США Джо Байден заявил, что признает свою личную ответственность за все, что происходит сейчас в Афганистане. Американский лидер отметил, что эвакуация будет продолжаться, что бы при этом ни делали боевики. Байден сообщил, что все военные ВС США будут выведены из Афганистана до 31 августа — это его личный приказ.

Атака на Кабул

Сразу несколько взрывов прогремели в афганском Кабуле, ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское государство»*. При взрывах погибли 12 американских военных, счет всех пострадавших идет на десятки. Президент США Джо Байден пообещал террористам ответные атаки и отметил, что все виновные будут найдены и наказаны.

Новая вакцина от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал пятую отечественную вакцину от коронавируса, созданную новосибирским центром «Вектор». Препарат показан людям старше 19 и младше 60 лет. Возможные реакции на прививку такие же, как и на другие вакцины. Чаще всего это боль в месте укола и повышение температуры.

Сервис Booking оштрафован

Популярный сервис Booking.com по поиску и бронированию отелей должен заплатить 1,3 миллиарда штрафа по решению ФАС. Антимонопольная служба сообщила, что компания давила на отели и гостиницы. Они не могли на других ресурсах поставить цены ниже, чем на Booking, и в результате теряли клиентов. В компании подчеркнули, что будут обжаловать такое решение ФАС.

Новые судьи шоу «Голос 60+»

Опубликованы имена звездных наставников, которые займут судейские кресла шоу «Голос 60+» в новом сезоне. Помогать конкурсантам будут Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Стас Намин и Олег Газманов. Самым возрастным участником шоу обещает стать 96-летний пенсионер. Сезон стартует на телевидении с 3 сентября.

Прогнозы по ипотеке

До конца этого года ставки по ипотечным кредитам в России могут достигнуть 9% на фоне того, что ключевая ставка Центробанка продолжает повышаться. По прогнозам экспертов, вырастут и проценты по потребительским кредитам — в среднем до 22%. Некоторые экономисты уверены, что ставки повысятся еще больше. Сдерживать рост сейчас способна только конкуренция банков за заемщиков.

«Исламское государство»* — террористическая организация, запрещенная в РФ