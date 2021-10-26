Новости утра 26 октября: взрыв газа в Набережных Челнах, рекордный прирост мигрантов, приготовление пасты «по-варварски»

Взрыв газа прогремел в одной из жилых пятиэтажек в Набережных Челнах. Рекордный за последние 25 лет прирост мигрантов ожидают в России. Итальянский шеф-повар назвал варварскими способы приготовления пасты в России. О самом главном к утру 26 октября — в дайджесте «360».

Врыв газа в Набережных Челнах

Врыв газа произошел в квартире на четвертом этаже одного из жилых домов в Набережных Челнах. Спасателям удалось достать из-под завалов четырех человек, среди которых оказались двое детей. Спасенная девушка позже скончалась в больнице.

Жильцов частично разрушенного дома эвакуировали. Следователи завели уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Прирост мигрантов

Россию ожидает рекордный за последние 25 лет прирост мигрантов. Правительство повысило коэффициент по этому показателю с 14,3 до 27,3. Число иностранных рабочих в стране увеличится на 398 тысяч человек.

Паста «по-варварски»

Итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти назвал варварскими способы приготовления пасты, которые используют россияне. По его словам, готовую пасту нельзя промывать холодной водой, а затем добавлять растительное масло. Также макаронные изделия следуют варить на четыре минуты меньше времени, указанного на упаковке.

Суп с жуками

Прокуратура проверит качество питания в школе № 3 города Вольск в Саратовской области. Причиной стали появившиеся в соцсетях жалобы о супе с жуками, который давали ученикам в столовой. При выявлении нарушений надзорное ведомство примет необходимые меры.

Продление нерабочих дней

Глава Коми Владимир Уйба не исключил, что нерабочий период в республике могут продлить после 7 ноября. Решение о завершении или продлении антиковидных каникул примут 6 ноября на заседании оперативного штаба. Пока нерабочий период установлен с 30 октября по 7 ноября.

Первая планета вне Млечного Пути

Астрономы, возможно, нашли первую планету, расположенную за пределами Млечного Пути. Как заявили в NASA, планета находится в спиральной галактике Мессье 51 (M51). Расстояние от Земли до возможного кандидата в экзопланету составляет 28 миллионов световых лет.