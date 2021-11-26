Новости утра 26 ноября: причина ЧП на шахте «Листвяжная», появление «черной плесени» в России, подорожание смартфонов

Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области предварительно назвали взрыв метана. После пандемии коронавируса в России может начать развиваться «черная плесень». Смартфоны могут подорожать на 17% в 2022 году. Главное за ночь — в дайджесте «360».

ЧП на шахте «Листвяжная»

Взрыв метана мог стать причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Он произошел из-за искры, заявил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин. Как сообщили журналисты, жертвами взрыва на шахте стали 52 человека, в том числе шестеро спасателей.

Сейчас во всех обстоятельствах ЧП продолжают разбираться правоохранители. Они уже задержали директора, первого заместителя директора и начальника участка ООО «Шахта «Листвяжная».

«Черная плесень» в России

Так называемая «черная плесень» может появиться в России. Мукормикоз является характерным заболеванием для стран с жарким и влажным климатом. На российский территории оно может развиться в следствии угнетенного коронавирусом иммунитета людей.

Подорожание смартфонов

Смартфоны могут значительно прибавить в цене в 2022 году. Участники рынка считают, что стоимость гаджетов может увеличиться на 15-17%. К подорожанию приведет дефицит комплектующих и проблемы в логистике мирового масштаба. При этом в 2021 году цена телефонов в среднем выросла на 34%.

Признание сертификатов вакцинации

Минздрав России предложил США взаимно признать сертификаты вакцинации. Для этого министерство отправило обращение в американский Департамент здравоохранения и социальных служб. Еще одно аналогичное сообщение Американская торговая палата (AmCham) направила в Госдеп США. Его уже взяли на рассмотрение.

Новые правила въезда в ЕС

Еврокомиссия предложила странам ЕС открыть границы для всех, кто привит от коронавируса признанными в союзе вакцинами. Прививка будет действовать только в течение девяти месяцев.

Также въезд хотят разрешить тем, кто привился одобренными ВОЗ препаратами. Но перед поездкой туристам придется сделать ПЦР-тест. По словам еврокомиссара Илвы Йоханссон, новые правила планируют ввести с 1 марта 2022 года.

Отмена концерта Моргенштерна

Организатор приостановил продажу билетов на концерт Моргенштерна в столичном клубе Gipsy. Рэпер должен был выступить 26 ноября. Теперь мероприятие состоится только в следующем году.