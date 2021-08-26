Новости утра 26 августа: Лавров побывал в Вене, водителей проверят по-новому, «Спутник V» оценили в Аргентине

Деньги россиян запретили списывать во внесудебном порядке, Россия заняла 10-е место в таблице УЕФА, четыре самолета Минобороны РФ вывезли людей из Афганистана. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли к утру.

Встреча Лаврова и Курца завершилась в Вене

На закрытой встрече в Австрии глава МИД РФ Сергей Лавров и канцлер страны Себастьян Курц обсудили ряд важных тем. Закрытый диалог, посвященный коронавирусу, ситуации в Белоруссии и Афганистане, отношениям между ЕС и Россией, произошел во время рабочего ужина. Заявлений по итогам встречи сделано не было.

МВД будет по-новому проверять на алкоголь водителей

Подготовлены поправки к правилам освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. В частности, указаны субъекты, которые будут проверять технически средства для медосвидетельствования. Его результаты будет выдавать «в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений».

Силу антител после «Спутника V» подтвердили ученые Аргентины

Антитела, выработанные после вакцинации «Спутником V» только через полгода набирают нейтрализующую силу. Об этом сообщили аргентинские ученые министерство науки, технологий и инноваций страны, которые провели соответствующее исследование. Они заявили, что российская прививка способна блокировать инфекцию, вызванную штаммом «дельта».

Деньги россиян защитили от списания по налогам без суда

Личные счета россиян больше не будут блокировать во внесудебном порядке. Налоговики будут бесспорно списывать деньги только в случае их связи с бизнесом. Такое решение вынес Верховный суд (ВС) по двум аналогичным спорам ВТБ и налоговой службой. Экономколлегия ВС признала блокировку открытых для личных нужд счетов во внесудебном порядке «недопустимой».

Россия опустилась на 10 место в таблице коэффициентов УЕФА

Российская сборная опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Спортсмены набрали 30,682 очка. Их обошла Австрия, обыгравшая датских соперников в ответном мачте четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Австрийцы набрали 31,050 очков и смогли выйти в групповой этап. Из Лиги чемпионов уже вылетели «Спартак», «Рубин» и «Сочи». Остался только петербургский «Зенит».

Четыре самолета вернулись из Афганистана с людьми

Общее число эвакуированных пока неизвестно. В подмосковный аэропорт Чкаловский прилетели воздушные судна Минобороны России, выделенные для эвакуации россиян преимущественно афганского происхождения. Один из бортов вывез примерно 100 человек. Из Афганистана также были вывезены граждане Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Украины. В Минобороны РФ ранее заявляли, что эвакуируют около 500 человек.