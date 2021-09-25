Новости утра 25 сентября: опасная погода в России, смертная казнь у талибов*, преступления без наказания

Из-под ареста освободили финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Талибы* собираются вернуть смертную казнь и отрубание рук. В регионах России ожидаются смерчи и мокрый снег с градом. Верховный суд призывает не отправлять в колонию малоимущих. Александр Лукашенко прибыл в Россию для отдыха. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Свобода для финдиректора Huawei

Верховный суд в Канаде принял решение прекратить экстрадицию в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Пока обвинение со стороны Штатов к ней отложено до декабря 2022 года. Ваньчжоу может свободно передвигаться и покинуть Канаду. Если женщина будет исполнять все условия нового соглашения с США, все обвинения с нее могут быть сняты.

Погода в России

Гидрометцентр предупредил, что некоторые регионы России ждут опасные погодные условия. Самая сложная ситуация сложится в Сочи, где из-за сильнейших ливней и порывов ветра появится угроза формирования смерчей. Некоторые области накроет мокрый снег с градом, температуры ночью приблизятся к зимним показателям.

Ненаказуемая бедность

Верховный суд России призвал не отправлять в колонию людей, которые совершили нетяжкие преступления из-за бедности. Эксперты сочли эту инициативу гуманной. Они считают, что это избавит некоторых россиян от реальных сроков. Но предупреждают: злоупотреблять этим нельзя, иначе по всей стране моментально вырастет преступность.

90-летний актер в космосе

Актер Уильям Шетнер в октябре отправится на орбиту на борту космического корабля компании Blue Origin. Всемирно известному артисту сейчас 90 лет. Если полет компании Джеффа Безоса состоится, актер станет самым пожилым человеком на Земле, которому довелось побывать в космосе.

Смертная казнь у талибов*

Правительство «Талибана»* в Афганистане собирается вернуть казни и телесные наказания. Талибы* обещают полностью искоренить в стране самосуд. Тяжелые наказания вплоть до отрубания рук будут назначаться только судом. Пока неизвестно, собираются ли боевики сделать жестокие мероприятия публичными, как в предыдущий период их правления.

Лукашенко в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с частным визитом. Источники сообщают, что сейчас белорусский лидер находится в Сочи. Он приехал на отдых в сочинский дом, который периодически использует как свою российскую резиденцию. Запланированы ли у Лукашенко официальные встречи, пока неизвестно.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ.