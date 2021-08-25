Новости утра 25 августа: акция в поддержку Крыма, погодные аномалии, банки не спишут социальные выплаты

Президент России предложил запретить банкам списывать социальные выплаты в счет кредитов, регионы России ожидает кардинально разная, но всюду аномальная погода, в Москве провели акцию в поддержку российского Крыма, в Хабаровском крае пропали туристы, на американской базе для афганских беженцев жуткие условия. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в России к утру.

Акция в поддержку Крыма

В Москве активисты пришли к посольству Украины на акцию в поддержку Крыма. Участники оказались недовольны саммитом «Крымская платформа», который 23 августа прошел в Киеве. Там представители западных стран придумывали, как вернуть Крым Украине. Москвичи в ответ решили напомнить, что Крым — исторически российская территория, полуостров входит в состав РФ и изменить это невозможно.

Банкам запретят списывать социальные выплаты

Владимир Путин предложил запретить банкам списывать с россиян средства, которые они получили в качестве социальных выплат. По словам президента, такие пособия не должны сниматься с карты в счет долгов по кредитам. Речь идет, в том числе, о выплате на детей школьного возраста, которая нужна для покупки принадлежностей для учебы, а никак не для уплаты долгов.

Погодные аномалии в России

В ближайшие дни на территории России ожидаются новые погодные аномалии. В Центральную часть страны придет осенняя ненастная погода. Температура опустится до показателей, которые обычно бывают только во второй половине сентября. При этом на Урал, наоборот, надвигается аномальная жара. До конца недели воздух прогреется до отметок, которые окажутся на 13 градусов выше нормы.

Пропавшие туристы в Хабаровском крае

С 22 августа в Хабаровском крае не выходит на связь группа туристов, которая отправилась на сплав по реке Горин в Солнечном районе. По предварительным данным, пропали четыре человека, среди них ребенок 2009 года рождения. Прокуратура начала проверку, решается вопрос об экстренных мерах реагирования.

Заявление на кота

Жительница Ленинградской области решила написать настоящее заявление в администрацию… на кота. Она указала, что соседский питомец слишком долго сидит у ее забора и иногда ловит птиц на ее участке. Хозяин кота был очень сильно удивлен, когда ему действительно пришла повестка явиться в сельскую администрацию. Его уведомили, что за неприличное поведение животного ему грозит реальный штраф.

Жуткие условия для афганских беженцев

СМИ сообщили, что беженцы на американской базе размещения в Катаре вынуждены жить в адских условиях. По словам очевидцев, там все покрыто мусором и фекалиями, люди просто задыхаются. Тем временем, самолеты из Афганистана все продолжают прибывать в Катар. Возможности для нахождения людей на базе уже не остается.