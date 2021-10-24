Новости утра 24 октября: Емельяненко закончил бой за 2 минуты, россияне увольняются от скуки, перерасчет пенсий в ноябре

Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона, рок-музыканты поддержали Вадима Самойлова в скандале против Ельцин-центра, в Орске задержали мужчину, признавшегося в убийстве девушки. Об этих и других новостях в России и мире к утру 24 октября — в дайджесте «360».

Батюшкам разрешат выбирать

РПЦ не будет вводить обязательную вакцинацию для священников. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что РПЦ не будет принуждать священников делать прививки от коронавируса. Как частное лицо он поддержал позицию митрополита Илариона, который сделал предложение обязать священнослужителей вакцинироваться. По мнению Легойды, такое решение было бы логичным.

Нокаут за две минуты

Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России. Российский боец MMA Федор Емельяненко принял участие в турнире Bellator 269, который впервые проводился в России. Его поединок с американцем Тимоти Джонсоном длился одну минуту 45 секунд и закончился нокаутом гостя. На счету 45-летнего россиянина 40 побед в ММА и шесть проигрышей. Один бой был признан несостоявшимся.

Пусть выражается, имеет право

Рок-музыканты оценили позицию Вадима Самойлова в скандале с Ельцин-центром. Панк-рокер Найк Борзов и лидер группы «СерьГА» Сергей Галанин заявили, что экс-фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов имел полное право матерно оценить работу Ельцин-центра, в котором выступил на фестивале. В учреждении выразили надежду, что никогда больше с ним не встретятся. Музыканты заявили, что Самойлову хуже от этого не будет.

Расчленил и запихнул

Задержан мужчина, сознавшийся в убийстве девушки в Орске. Полицейские Орска задержали 42-летнего ранее несудимого мужчину, которого заподозрили в убийстве девушки. Ее обезглавленное тело в чемодане было найдено детьми утром во дворе одного из жилых домов Орска. По некоторым данным, убитой было 30–40 лет, погибла она примерно за 24 часа до того, как ее нашли. Задержанный признался в совершенном преступлении.

Большинство россиян бросили работу из-за скуки

Рекордное количество сотрудников в России уволились из-за скучной работы. По результатам опроса, проведенного Kelly Services, чаще всего в последнее время россияне увольнялись с работы потому, что им было скучно. Опрошенные также пожаловались на небольшое жалованье, неинтересные рабочие задачи и отсутствие возможностей для карьерного роста. Работу своей мечты респонденты описали как удаленную, хорошо оплачиваемую и интересную.

Кому в ноябре удвоят страховую часть пенсии

Эксперт рассказала, кому из пенсионеров повысят страховую часть пенсии в ноябре. Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что те пенсионеры, кому в октябре исполнится 80 лет, в ноябре смогут рассчитывать на двойной размер страховой выплаты. В 2021 году она составляла 6044,48 рубля. То есть 80-летние россияне получат 12 088,96 рубля. Для работающих пенсионеров законы России индексацию пока не предусматривают. Но если пожилой человек уволился в текущем году не ранее июля, то ему проведут перерасчет. В него войдут все индексации, пропущенные во время работы.