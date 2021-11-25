Новости утра 25 ноября: рестораны поднимут цены, Минздрав одобрил вакцину для подростков, QR-коды для иностранных вакцин

Россиянам с иностранными прививками от ковида могут дать QR-коды, также как и «неофициально» переболевшим — имеющим антитела. Рестораны решили поднять цены с нового года до 15% из-за дорогих продуктов. А Минздрав одобрил вакцину для подростков: с 12 до 15 лет ее будут ставить только с разрешения родителей, подростки старше 15 лет смогут сами решать. Главное за ночь — в дайджесте «360».

Цены в ресторанах взлетят 15%

Российские рестораны поднимут цены до 15% в 2022 году. В этом виноваты подорожавшие продукты и логистические услуги. О планах по повышению стоимости блюд уже заявили в «Шоколаднице», «Блэк Стар бургер», «Сыроварне» и других ресторанах.

QR-коды для иностранных вакцин

Россияне, привитые от ковида иностранными вакцинами, должны начать получать QR-коды. Депутаты, подготовившие инициативу, также предложили дать документ людям, которые переболели «неофициально», но имеют иммунитет, потому что они «ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел».

Вакцина для подростков «Спутник М»

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Препарат представляет собой менее концентрированный «Спутник V» и является безопасным. По мнению вирусологов, вакцинация подростков важна не только для них самих, но и старшего поколения. С 12 до 15 лет прививку будут ставить только с разрешения родителей, подростки старше 15 лет смогут сами подать письменное заявление на вакцинацию.

16 декабря Госдума займется QR-кодами

Госдума может рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов 16 декабря. Об этом сказано в проекте постановления нижней палаты парламента. Речь о законопроектах о введении обязательной системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

В бар Моргенштерна Kaif пришли с проверкой

В Москве закрыли ресторан Kaif, принадлежащий российскому рэперу Моргенштерну. Проверка ресторана на Большой Дмитровке показала, что в баре Kaif нелегально торговали алкоголем. У заведения нет лицензии на эту деятельность. Сам Моргенштерн уехал из России. Концертный директор рэпера пояснил, что музыкант должен выступить в Белоруссии на частном мероприятии.